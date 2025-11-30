Trumpo bendražygis Vilniuje prakalbo apie NATO: Lietuva nustatys naują standartą

„Mūsų draugystė yra tokia stipri, o ryšys tikrai gilus ir apimantis įvairias sritis. Dėl šių santykių Lietuva yra girdima Pensilvanijoje“, – Geopolitikos ir saugumo studijų centro (GSSC) forume Vilniuje kalbėjo D. Mastriano.
Jis pabrėžė, kad geopolitinė situacija nuolat keičiasi, todėl ir NATO, ir kiekviena šalis atskirai turi nuolat nuolat prie to prisitaikyti.
Kalbėdamas apie pokyčius, D. Mastriano pateikė pavyzdį, kai per pirmąją D. Trumpo kadenciją 2016–2020 metais tik 5 NATO valstybės skyrė gynybai tuo metu numatytus 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
„Po 10 m. maždaug 22–23 šalys viršijo pažadėtus 2 proc. ir dabar artėja prie 5 proc. BVP. Ypač Lietuva, kuri, atrodo, per porą mėnesių nustatys naują standartą“, – teigė D. Mastriano.
„Tai svarbiausia – jeigu norite turėti balsą prie stalo su D. Trumpu, sumokėkite tiek, kiek pažadėjote išleisti, o ne tik kalbėkite apie tai“, – ragino senatorius.
Pinigai – Amerikai
Antras D. Mastriano patarimas – investuoti į JAV arba pirkti iš JAV.
„Pažiūrėkite, kas įvyko Vašingtone. Saudo Arabijos princas praleido valandą kalbėdamasis su D. Trumpu, nes investavo į JAV. Jis pažadėjo 600 milijonų dolerių Amerikos pramonei. Tai patraukė prezidento dėmesį.
Tai rodo pagarbą, partnerystę, o ne tik naudojimąsi Amerikos saugumo garantijomis už jas nesumokant. Jis ateina su pinigais ir gauna balsą prie derybų stalo“, – dėstė senatorius.
Šiuo aspektu, D. Mastriano manymu, Lietuva rodo pavyzdį kitoms šalims.
„Daugeliu atžvilgių mano rekomendacija kitoms šalims yra tokia: sekite Lietuvos pavyzdžiu. Lietuva perka amerikietiškos ginkluotės už beveik 2 milijardus eurų. Tai suteikia balsą prie derybų stalo. Dabar jūs esate svarbūs JAV politikoje“, – teigė karo veteranas.
Lietuva yra didžiausia JAV ginklų pirkėja tarp Baltijos šalių, skelbia Krašto apsaugos ministerijai (KAM) pavaldi Gynybos resursų agentūra. Sausio mėnesio duomenimis, Lietuvos įsigijimai iš JAV vidutinės trukmės laikotarpiu buvo vertinami 1,3 mlrd. dolerių.
Mastriano: „Skleiskite savo žinią“
Norint būti pastebėtiems JAV, D. Mastriano ragina komunikuoti aiškiai ir trumpai, pabrėžiant, kas svarbu Lietuvai ir ką mes darome gynybos srityje.
„Kai gaunate progą pabendrauti su (D. Trumpo – red. past.) administracija, kalbėkite labai aiškiai ir konkrečiai. <...> Skleiskite savo žinią“, – patarė forumo svečias.
Senatorius taip pat kreipiasi į valstybės vadovus ragindamas bendraujant su D. Trumpu ar jo administracija leisti pajausti, kad JAV prezidentas kai ką pasiekė, pavyzdžiui, pabrėžti, kad po jo kritikos ir raginimų NATO valstybės gynybai išleidžia daugiau.
„Kas tiktų Lietuvai – pabrėžti, kad Lietuva išleidžia milijardus dolerių JAV pramonei. Tai svarbu JAV ir tai atitinka „Amerika – pirmiausia“ politiką“, – kalbėjo D. Mastriano.
Nesutarimai – už uždarų durų
Dar vienas senatoriaus patarimas – nesutarimus spręsti už uždarų durų. Kalbėdamas apie tai jis prisiminė buvusio Vokietijos kanclerio Helmuto Kohlo ir buvusio JAV prezidento Ronaldo Reagano bendradarbiavimą.
„H. Kohlas ir R. Reaganas puikiai dirbo kartu, tačiau buvo keletas rimtų nesutarimų dėl amerikietiškų „Pershing“ raketų dislokavimo Vakarų Vokietijoje. Vyko protestai, tūkstančiai vokiečių išėjo į gatves.
H. Kohlas visada elgėsi diskretiškai ir pagarbiai. Taip ir turėtų būti, ypač dabar. Jei yra nesutarimų, jie turi būti sprendžiami už uždarų durų. Neleiskite atstovams spaudai eiti į viešumą ir sakyti dalykus, kaspakenktų santykiams“, – teigė D. Mastriano.
„Manau, kad dabar mūsų partnerystė yra svarbesnė nei bet kada anksčiau, nes Rusija sparčiai auga, o Ukrainos ateitis yra neaiški. Turime laikytis drauge“, – apibendrino senatorius.
JAV mažins pajėgas rytiniame NATO flange
Spalio pabaigoje Rumunija ir jos sąjungininkės buvo informuotos apie Jungtinių Valstijų sprendimą sumažinti savo kariuomenės dydį Europoje, rašo „DC News“.
Planuojama, kad JAV sumažins savo karių skaičių Rumunijoje nuo 1700 iki 900–1000. Pranešama, kad tai yra JAV karinių pajėgų pertvarkymo pasaulyje dalis.
Visgi JAV kariuomenė pareiškė, kad pajėgų sumažinimas rytiniame NATO flange nereiškia Amerikos pasitraukimo iš Europos ir nepakeis saugumo aplinkos ten.
„Tai nėra Amerikos pasitraukimas iš Europos ar sumažėjusio įsipareigojimo NATO ir 5-ajam straipsniui signalas“, – pareiškime, kuriame kalbama apie Aljanso kolektyvinės gynybos principą, teigė Jungtinių Valstijų Sausumos pajėgos Europoje.
„Tai veikiau teigiamas padidėjusių Europos pajėgumų ir atsakomybės ženklas“, – nurodoma pranešime.
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija teigė neturinti žinių, kad JAV ketintų sumažinti karių skaičių Baltijos šalyse trumpuoju (1–3 mėnesių) ir ilguoju (6–12 mėn.) laikotarpiu.
„Šiuo metu neturime jokių oficialių indikacijų apie galimus planus sumažinti JAV karių skaičių Baltijos šalyse“, – nurodė URM.
Spalio pradžioje prasidėjo eilinė JAV pajėgų bataliono kovinės grupės rotacija, ji truks 9 mėnesius.
