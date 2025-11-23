Vienas Europos lyderių skambins Putinui: „Darysime viską, kas įmanoma“

„Rytoj turėsiu pokalbį telefonu su ponu Putinu“, – sakė jis spaudos konferencijoje Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikime, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai JAV paskelbė itin prieštaringai vertinamą planą Rusijos karui Ukrainoje užbaigti.
„Darysime viską, kas įmanoma, kad sudarytume sąlygas taikai“, – pridūrė jis.
Kaip anksčiau rašė ELTA, Ženevoje sekmadienį prasidėjo derybos dėl JAV prezidento plano Ukrainai nuostatų. Į Šveicariją atvyko Ukrainos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir JAV atstovai, taip pat dalyvauja Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas. Pranešimų apie Rusijos delegacijos ketinimus dalyvauti šiose derybose nebuvo.
