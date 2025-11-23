 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vienas Europos lyderių skambins Putinui: „Darysime viską, kas įmanoma“

2025-11-23 15:36 / šaltinis: ELTA
2025-11-23 15:36

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas sekmadienį pareiškė, kad pirmadienį kalbėsis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, siekdamas padėti užbaigti karą Ukrainoje.

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas sekmadienį pareiškė, kad pirmadienį kalbėsis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, siekdamas padėti užbaigti karą Ukrainoje.

„Rytoj turėsiu pokalbį telefonu su ponu Putinu“, – sakė jis spaudos konferencijoje Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikime, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai JAV paskelbė itin prieštaringai vertinamą planą Rusijos karui Ukrainoje užbaigti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Darysime viską, kas įmanoma, kad sudarytume sąlygas taikai“, – pridūrė jis.

Taikos derybos dėl Ukrainos
FOTOGALERIJA. Taikos derybos dėl Ukrainos

Kaip anksčiau rašė ELTA, Ženevoje sekmadienį prasidėjo derybos dėl JAV prezidento plano Ukrainai nuostatų. Į Šveicariją atvyko Ukrainos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir JAV atstovai, taip pat dalyvauja Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas. Pranešimų apie Rusijos delegacijos ketinimus dalyvauti šiose derybose nebuvo.

