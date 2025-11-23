 
Karas Ukrainoje

Taikos derybos dėl Ukrainos. Laukia taika ar dar didesnė įtampa? Prasidėjo derybos dėl JAV plano karui Ukrainoje užbaigti

2025-11-23 14:46 / šaltinis: ELTA
2025-11-23 14:46

Ženevoje prasidėjo derybos dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo plano Ukrainai, sekmadienį pranešė Ukrainos vyriausiasis derybininkas Andrijus Jermakas.

Ženevoje prasidėjo derybos dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo plano Ukrainai, sekmadienį pranešė Ukrainos vyriausiasis derybininkas Andrijus Jermakas.

Ukrainos taikos derybos. 2025-11-23
14:53

Laukia taika ar dar didesnė įtampa? Prasidėjo derybos dėl JAV plano karui Ukrainoje užbaigti

 Ženevoje prasidėjo derybos dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo plano Ukrainai, sekmadienį pranešė Ukrainos vyriausiasis derybininkas Andrijus Jermakas.

Prasidėjo pirmieji susitikimai su Ukrainos sąjungininkių Europoje – Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos – atstovais, platformoje „Telegram“ rašė A. Jermakas, Šveicarijos mieste vadovaujantis prezidento Volodymyro Zelenskio paskirtai devynių asmenų delegacijai.

Kitame derybų etape prie jų prisijungs JAV delegacija.

„Mes laikomės labai konstruktyvios pozicijos“, – sakė A. Jermakas, einantis V. Zelenskio kanceliarijos vadovo pareigas. 

Jis pridūrė, kad planuojama surengti keletą susitikimų įvairiais formatais.

„Mes toliau dirbame kartu, siekdami užtikrinti ilgalaikę ir teisingą taiką Ukrainoje“, – sakė jis.

V. Zelenskis teigė siekiantis pateikti alternatyvius pasiūlymus. Prasidėjus deryboms jis pažymėjo, kad Ukrainos, JAV ir Europos komandos palaiko glaudžius ryšius ir deda pastangas karui užbaigti.

„Kraujo liejimas turi būti sustabdytas, mes taip pat turime užtikrinti, kad karas niekada neįsipliekstų iš naujo“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.

„Laukiu šiandienos derybų rezultatų ir tikiuosi, kad visi dalyviai bus konstruktyvūs. Teigiamo rezultato reikia mums visiems“, – savo įraše socialiniame tinkle pažymėjo V. Zelenskis.

Ukraina su Vakarų pagalba jau beveik ketverius metus ginasi nuo Rusijos karinės agresijos.

D. Trumpo 28 punktų plane iš Ukrainos reikalauja didelių nuolaidų, o jį gavęs V. Zelenskis žadėjo, kad jo vyriausybė pateiks šiam planui alternatyvų.

14:57

28 punktų JAV taikos planas Ukrainai

ELTA primena, kad JAV paskelbė 28 punktų taikos planą dėl karo Ukrainoje užbaigimo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kyjivas dėl šio plano turi apsispręsti iki lapkričio 27 d.

Pagal JAV pateiktą planą Ukraina turėtų padaryti reikšmingų nuolaidų, įskaitant pasitraukimą iš Rusijos neužkariautų rytinių šalies dalių, kariuomenės mažinimą, atsisakymą tapti NATO nare.

Savo ruožtu Ukrainos Volodymyras Zelenskis su planu buvo supažindintas ketvirtadienį. Penktadienį jis pareiškė, kad Ukraina atsidūrė prieš „labai sunkų pasirinkimą: arba prarasti orumą, arba rizikuoti prarasti svarbų partnerį“, turėdamas omenyje JAV.

Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas planą įvertino teigiamai, sakydamas, kad 28 punktų dokumentas galėtų tapti „galutinio taikos susitarimo pagrindu“.

