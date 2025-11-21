Kaip rašo rusų opozicijos leidinys „Verstka“, kuris remiasi viduje dirbančiais šaltiniais, Maskvos formuojamo elito atstovai yra tikrai ryškios asmenybės – jie esą „nesupranta nei įstatymų, nei taisyklių“, o neretai piktnaudžiauja alkoholiu ir įsivelia į muštynes.
Politika – būdas negrįžti į karo pragarą
Leidinio šaltinis, rengiantis veteranus valstybės tarnybai, nurodo, kad išrinktiesiems Kremliaus veteranams politika yra ne kas kita, bet būdas negrįžti į karo pragarą.
„Apskritai jie yra ramūs rusai,“ – nurodė jis.
Teikiama pirmenybė „paprastiems ir neambicingiems“ vyrams, taip sumažinant rizikas, kad jie kada nors galėtų savo karo laimėjimus paversti politiniu kapitalu ir kelti grėsmę V. Putino režimui.
„Mes netgi tikriname, ar jie neturi rimtų politinių ambicijų ir ar yra lojalūs“, – „Verstka“ sakė šaltinis.
Skiria mentorius, kad neateitų girti
Naujajam Rusijos „elitui“ be kita ko trūksta ir biurokratiniam darbui reikalingų įgūdžių ir manierų.
„Vasya iš apkasų neturi nė menkiausio supratimo“, – „Verstka“ sakė „Didvyrių laikas“ programos darbuotojas.
Jiems neretai skiriami mentoriai, kad būtų išvengta incidentų, jei peržengtų ribas, apsvaigtų ar patektų į konfliktus.
„Šie vyrai vakar sėdėjo apkasuose, o šiandien jiems sakoma: „Dabar jūs esate politikai“, – leidiniui pasakojo politinis konsultantas, dirbantis su programa „Rusijos lyderiai“.
Programos dalyviams skaitomos ir paskaitos apie verslo stilių ar įvaizdį, taip pat rengiami viešojo kalbėjimo mokymai, kad pastarieji galėtų sklandžiau bendrauti su gyventojais.
„Svarbus dalykas, kuris paaiškinamas [veteranams], yra tai, kad grubus karinis kalbėjimo stilius civilinėje aplinkoje suvokiamas kaip agresija“, – sakė „Didvyrių laikas“ darbuotojas.
Nuolat sklinda gandai apie Putino sveikatą
Dar šią savaitę V. Putinas pareiškė, kad jis yra puikios sveikatos. Jam neseniai ligoninėje buvo atliktas sveikatos patikrinimas, trečiadienį nurodė 73-ejų Kremliaus šeimininkas, sostinėje Maskvoje lankydamasis parodoje.
„Ačiū Dievui, viskas buvo gerai“, – tvirtino V. Putinas. Rusijos vadovas paaiškino, kad jam dvi dienas buvo atliekami tyrimai – jis vieną popietę esą buvo paguldytas į ligoninę, o kitą dieną buvo išrašytas.
Apie V. Putino sveikatą jau daugelį metų nuolat sklinda gandai. Kremlius ne kartą akcentavo V. Putino fizinę formą – praeityje pasirodžiusiose nuotraukose jis buvo užfiksuotas gamtoje be marškinėlių, neriantis ieškoti senovinių amforų ir sėdintis prie naikintuvo valdymo sistemos. Šie vaizdai buvo laikomi būdu supriešinti V. Putiną su jo nepopuliariu pirmtaku Borisu Jelcinu, kuris eidamas pareigas sirgo.
Nepaisant Kremliaus skleidžiamo naratyvo, spėlionės apie V. Putino sveikatos būklę sustiprėjo, nes jis kartais ilgesnį laiką nepasirodo viešumoje, o kai kurie žmonės netgi ėmė kalbėti apie galimą antrininką. Kremlius tokius gandus nuolat neigia.
