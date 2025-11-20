 
TV3 naujienos > Užsienis

Putinui parodė šokantį robotą: visi sulaikę kvapą laukė, kad tik nenukristų

2025-11-20 10:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 10:25

Pradėjo plisti įrašai, kuriuose Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas stebi „Sberbank“ robotą – vos kelios dienos po to, kai kitas rusų robotas, „Aidol“, patyrė visišką nesėkmę ir pargriuvo scenoje, praneša „The Times“.

V. Putinas ir robotas “Green“ (nuotr. SCANPIX)

Pradėjo plisti įrašai, kuriuose Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas stebi „Sberbank“ robotą – vos kelios dienos po to, kai kitas rusų robotas, „Aidol“, patyrė visišką nesėkmę ir pargriuvo scenoje, praneša „The Times“.

0

V. Putinas trečiadienį Maskvoje vykusioje parodoje apžiūrėjo šokantį humanoidinį robotą, o atsargūs Kremliaus apsauginiai stovėjo šalia, kad užtikrintų, jog Rusijos lyderis nepatirtų žalos, jei robotas sugestų. Paties V. Putino organizatoriai paprašė šiek tiek atsitraukti, matyt, baiminantis, kad robotas netyčia neužvožtų šalies lyderiui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dirbtinio intelekto valdomo roboto pasirodymą surengė didžiausias Rusijos bankas „Sberbank“, o šis pasirodymas buvo transliuojamas valstybinėje televizijoje. Demonstracija vyko netrukus po to, kai per Rusijos dronų ir raketų ataką vakarų Ukrainoje žuvo dešimtys žmonių.

„Mano vardas yra Grin, – robotas prisistatė V. Putinui, – aš esu pirmasis rusiškas humanoidinis robotas su įdiegtu dirbtiniu intelektu. Tai reiškia, kad esu ne tik programa ekrane, bet ir fizinis technologijos įkūnijimas.“

„Daugiau nei 40 variklių ir daugybė jutiklių leidžia man judėti sklandžiai, užtikrintai išlaikyti pusiausvyrą ir saugiai bendrauti su žmonėmis“, – pridūrė robotas.

Robotas prezidentui šoko

Grin prezidentui pasakė, kad nori parodyti savo naują šokį, ir paprašė virtualaus asistento įjungti jo mėgstamą kūrinį. Tada robotas energingai pradėjo šokti pagal rusiškai atliekamą pop dainą su liaudiškais motyvais „Aukštai kilo saulė“.

„Labai gražu. Ačiū“, – pasakė V. Putinas, prieš tęsdamas ekskursiją kartu su savo asmens sargybiniais. Tiesa, pabendrauti su robotu Rusijos vadovui kol kas nepavyko, roboto bendravimas labiau priminė iš anksto įrašyto turinio transliavimą, o ne dirbtinio intelekto mąstymą.

Prieš kelias dienas kitas Rusijos DI valdomas robotas, pavadintas „Aidol“, buvo išjuoktas, kai per renginį Maskvoje nukrito veidu žemyn. Vienas kritikas juokavo, kad Rusija išrado pirmąjį pasaulyje „robotą alkoholiką“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

