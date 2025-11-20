Putinui parodė šokantį robotą: visi sulaikę kvapą laukė, kad tik nenukristų

V. Putinas trečiadienį Maskvoje vykusioje parodoje apžiūrėjo šokantį humanoidinį robotą, o atsargūs Kremliaus apsauginiai stovėjo šalia, kad užtikrintų, jog Rusijos lyderis nepatirtų žalos, jei robotas sugestų. Paties V. Putino organizatoriai paprašė šiek tiek atsitraukti, matyt, baiminantis, kad robotas netyčia neužvožtų šalies lyderiui.
Dirbtinio intelekto valdomo roboto pasirodymą surengė didžiausias Rusijos bankas „Sberbank“, o šis pasirodymas buvo transliuojamas valstybinėje televizijoje. Demonstracija vyko netrukus po to, kai per Rusijos dronų ir raketų ataką vakarų Ukrainoje žuvo dešimtys žmonių.
„Mano vardas yra Grin, – robotas prisistatė V. Putinui, – aš esu pirmasis rusiškas humanoidinis robotas su įdiegtu dirbtiniu intelektu. Tai reiškia, kad esu ne tik programa ekrane, bet ir fizinis technologijos įkūnijimas.“
„Daugiau nei 40 variklių ir daugybė jutiklių leidžia man judėti sklandžiai, užtikrintai išlaikyti pusiausvyrą ir saugiai bendrauti su žmonėmis“, – pridūrė robotas.
Robotas prezidentui šoko
Grin prezidentui pasakė, kad nori parodyti savo naują šokį, ir paprašė virtualaus asistento įjungti jo mėgstamą kūrinį. Tada robotas energingai pradėjo šokti pagal rusiškai atliekamą pop dainą su liaudiškais motyvais „Aukštai kilo saulė“.
„Labai gražu. Ačiū“, – pasakė V. Putinas, prieš tęsdamas ekskursiją kartu su savo asmens sargybiniais. Tiesa, pabendrauti su robotu Rusijos vadovui kol kas nepavyko, roboto bendravimas labiau priminė iš anksto įrašyto turinio transliavimą, o ne dirbtinio intelekto mąstymą.
Prieš kelias dienas kitas Rusijos DI valdomas robotas, pavadintas „Aidol“, buvo išjuoktas, kai per renginį Maskvoje nukrito veidu žemyn. Vienas kritikas juokavo, kad Rusija išrado pirmąjį pasaulyje „robotą alkoholiką“.
