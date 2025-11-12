Rusijos pirmasis „žmogiškas“ robotas tėškėsi nuo scenos pristatymo metu

Robotas, pavadintas „AIdol“, buvo pristatytas kūrėjų kaip pažangus antropomorfinės robotikos pavyzdys, pagamintas „daugiausia iš rusiškų komponentų“. Kai du darbuotojai lydėjo robotą ant scenos skambant filmo „Rocky“ garso takeliui, jis prarado pusiausvyrą ir nukrito, palikdamas ant scenos keletą dalių.
Nepriklausomų Rusijos žiniasklaidos priemonių pasidalintas vaizdo įrašas rodo, kaip darbuotojai skubėjo paslėpti robotą už juodo audeklo, kol jis buvo nuvilktas nuo grindų.
Panašus į Putiną robotas
„AIdol“ pristatymas žymi Rusijos bandymą prisijungti prie pasaulinės lenktynės kuriant žmogaus pavidalo robotus, valdomus dirbtiniu intelektu. Rusijos robotų gamybos įmonės „Idol“ generalinis direktorius Vladimiras Vituchinas teigia, kad robotas „integruoja judėjimą, objektų manipuliavimą ir žmogaus pavidalo sąveiką per įkūnytą dirbtinį intelektą“.
Kritimas buvo priskirtas kalibravimo problemoms, o kompanija tvirtina, kad incidentas įvyko robotui dar esant bandymų etape. „Tikiuosi, kad ši klaida taps patirtimi“, – sakė V. Vituchinas.
Nors pristatymas buvo skirtas parodyti pažangą vidaus dirbtinio intelekto ir robotikos srityje, kritikai Rusijos socialinėje žiniasklaidoje ir technologijų forumuose sutelkė dėmesį į roboto nestabilumą ir sprendimą pristatyti nebaigtą prototipą. Vaizdo įrašu plačiai dalijamasi internete, o daugelis abejojo, ar Rusijos robotų sektorius yra pasirengęs konkuruoti tarptautiniu mastu.
Kūrėjas atmetė kritiką, pažymėdamas, kad „AIdol“ maitina 48 voltų baterija, kuri užtikrina iki šešių valandų nepertraukiamo veikimo, ir yra sudarytas iš 77 procentų Rusijoje pagamintų komponentų – skaičius, kurį bendrovė siekia padidinti iki 93 procentų ateityje.
Jie pridūrė, kad robote esančio technologijos leidžia jam rodyti daugiau nei tuziną pagrindinių emocijų ir šimtus mikroekspresijų. Jo silikoninė oda yra sukonstruota taip, kad atkartotų žmogaus veido išraiškas su įvairiu tvirtumo laipsniu.
„Robotas gali šypsotis, mąstyti ir stebėtis – kaip ir žmogus“, – pristatymo metu sakė V. Vituchinas.
Rusijos žurnalistas Aleksandras Nevzorovas ironiškai pažymėjo, kad tiek roboto eisena, tiek ir paties roboto veido išraiška panaši į Vladimiro Putino.
