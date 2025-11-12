„Bayern“ dramatiškai pralaimėjo „Barcelona“ ekipai po Dinwiddie netaiklaus baudos metimo

„Bayern“ vertėsi be vyriausiojo trenerio Gordono Herberto, kurį pakeitė asistentu dirbantis T.J.Parkeris. Tuo tarpu prie „Barcelona“ vairo stovėjo laikinasis strategas Oscaras Orellana.
Lygiame pirmajame kėlinyje „Barcelona“ per paskutines 1,5 minutės pelnė 5 taškus ir tai suteikė pranašumą – 20:15. Antrajame ketvirtyje svečių atkarpa 9:0 leido pirmą kartą įgyti dviženklę persvarą – 31:19. Tokia ji išliko ir įpusėjus mačui – 43:32.
Po didžiosios pertraukos „Bayern“ spurtas 13:2 leido išlyginti rezultatą – 52:52. Vis dėlto katalonai kiek geriau baigė kėlinį – 61:57. Ketvirtajame ketvirtyje šeimininkai ėmė varžovams minti ant kulnų ir likus 2 minutėms skirtumas liko minimalus – 73:74. Abi komandos ėmė keistis netiksliais metimais ir likus 18 sekundžių Willas Clyburnas pataikė vieną baudą iš dviejų – 75:73. Lemiamos „Bayern“ atakos metu Spenceris Dinwiddie išprovokavo varžovo pražangą ir pataikė pirmąją baudą, o antroji skriejo pro šalį ir Vokietijos čempionai patyrė nesėkmę.
„Bayern“: Oscaras da Silva (9 atk. kam., 25 naud. bal.) ir Spenceris Dinwiddie po 17, Stefanas Jovičius 9, Vladimiras Lučičius (8 atk. kam.) ir Xavieras Rathanas-Mayesas po 8.
„Barcelona“: Tomašas Satoransky 13 (3/3 tritaškiai), Willas Clyburnas 12, Willy Hernangomezas ir Tornike Shengelia (5 atk. kam.) po 10, Janas Vesely 9.
