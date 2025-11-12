 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Bayern“ dramatiškai pralaimėjo „Barcelona“ ekipai po Dinwiddie netaiklaus baudos metimo

2025-11-12 23:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 23:19

S.Dinwiddie prametė lemiamą baudą (Scanpix nuotr.)

Eurolygos dešimtojo turo rungtynėse Miuncheno „Bayern“ (5/5) ekipa namuose 74:75 (15:20, 17:23, 25:18, 17:14) nusileido Barselonos „Barcelona“ (6/4) krepšininkams.

0

„Bayern“ vertėsi be vyriausiojo trenerio Gordono Herberto, kurį pakeitė asistentu dirbantis T.J.Parkeris. Tuo tarpu prie „Barcelona“ vairo stovėjo laikinasis strategas Oscaras Orellana.

Lygiame pirmajame kėlinyje „Barcelona“ per paskutines 1,5 minutės pelnė 5 taškus ir tai suteikė pranašumą – 20:15. Antrajame ketvirtyje svečių atkarpa 9:0 leido pirmą kartą įgyti dviženklę persvarą – 31:19. Tokia ji išliko ir įpusėjus mačui – 43:32.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos „Bayern“ spurtas 13:2 leido išlyginti rezultatą – 52:52. Vis dėlto katalonai kiek geriau baigė kėlinį – 61:57. Ketvirtajame ketvirtyje šeimininkai ėmė varžovams minti ant kulnų ir likus 2 minutėms skirtumas liko minimalus – 73:74. Abi komandos ėmė keistis netiksliais metimais ir likus 18 sekundžių Willas Clyburnas pataikė vieną baudą iš dviejų – 75:73. Lemiamos „Bayern“ atakos metu Spenceris Dinwiddie išprovokavo varžovo pražangą ir pataikė pirmąją baudą, o antroji skriejo pro šalį ir Vokietijos čempionai patyrė nesėkmę.

„Bayern“: Oscaras da Silva (9 atk. kam., 25 naud. bal.) ir Spenceris Dinwiddie po 17, Stefanas Jovičius 9, Vladimiras Lučičius (8 atk. kam.) ir Xavieras Rathanas-Mayesas po 8.

„Barcelona“: Tomašas Satoransky 13 (3/3 tritaškiai), Willas Clyburnas 12, Willy Hernangomezas ir Tornike Shengelia (5 atk. kam.) po 10, Janas Vesely 9.

