Evansui plyšo Achilo sausgyslė

Dvikovoje su Kauno „Žalgiriu“ pirmajame kėlinyje pasirodęs amerikietis buvo sutiktas griausmingais plojimais, bet ant parketo praleido vos 2 minutes ir 1 sekundę bei susiėmęs už kairės kojos čiurnos paliko aikštelę.
Amerikietis susmuko susiėmęs už kairiosios kojos ir palikdamas aikštelę kartojo „negali būti, negali būti, kodėl man“.
Georgios Bartzokas po mačo nerimavo, kad trauma atrodo rimta. Tai patvirtinta oficialiai – krepšininkui vėl plyšo Achilo sausgyslė. Sezonas jam jau baigtas.
Anksčiau 2023 m. K.Evansui plyšęs buvo dešinės kojos Achilas. Vėliau jis ilgai gydėsi kelio girnelės traumą ir tik dabar grįžo į aikštelę.
Padedamas komandos draugų K.Evansas iškeliavo į rūbinę. Tai buvo antrasis jo oficialus mačas po traumos – sekmadienį į Kardicos „Iaponiki“ krepšį per 19 minučių įmetė 15 taškų bei surinko 21 balą.
