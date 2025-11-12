Anthony Joshua ir Jake'as Paulas artėja prie susitarimo: sunkiasvorių kova vyktų jau gruodžio mėnesį

J. Paulas lapkričio 14 d. „Kaseya Center“ arenoje Majamyje (Florida) turėjo kovoti su Gervonta Davisu, tačiau G. Davisas buvo pašalintas iš dvikovos po to, kai prieš lengvojo svorio čempioną buvo pateikti kaltinimai dėl smurto artimoje aplinkoje.
Ieškodamas naujo varžovo, J. Paulas buvo užmezgęs kontaktą su Ryanu Garcia ir Terence’u Crawfordu.
Vis dėlto atrodo, kad G. Daviso vietą užims buvęs dukart sunkiasvorių kategorijos pasaulio čempionas A. Joshua, o kova vyks Majamyje.
Anthony Joshua and Jake Paul are finalizing a deal for a heavyweight fight on Netflix in December in Miami, sources tell @ringmagazine. Paul steps up massively to fight the former heavyweight champion after his exhibition with Gervonta Davis was cancelled. Major props to Paul. pic.twitter.com/lr8OdmapUN— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) November 12, 2025
A. Joshua paskutinį kartą kovojo 2024 m. rugsėjį, kai nokautu penktajame raunde pralaimėjo Danieliui Dubois, tuo tarpu J. Paulas šių metų birželį teisėjų sprendimu nugalėjo Julio Cesarą Chavezą jaunesnįjį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!