TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Anthony Joshua ir Jake'as Paulas artėja prie susitarimo: sunkiasvorių kova vyktų jau gruodžio mėnesį

2025-11-12 21:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 21:32

Buvęs sunkiasvorių bokso čempionas britas Anthony Joshua (28-4, 25 nokautai) ir amerikietis Jake‘as Paulas (12-1, 7 nokautai) baigia derinti susitarimą dėl kovos sunkiasvorių kategorijoje, kuri įvyks gruodžio mėnesį Majamyje, skelbia „The Ring“ šaltiniai.

Anthony Joshua | Scanpix nuotr.

Buvęs sunkiasvorių bokso čempionas britas Anthony Joshua (28-4, 25 nokautai) ir amerikietis Jake‘as Paulas (12-1, 7 nokautai) baigia derinti susitarimą dėl kovos sunkiasvorių kategorijoje, kuri įvyks gruodžio mėnesį Majamyje, skelbia „The Ring“ šaltiniai.

J. Paulas lapkričio 14 d. „Kaseya Center“ arenoje Majamyje (Florida) turėjo kovoti su Gervonta Davisu, tačiau G. Davisas buvo pašalintas iš dvikovos po to, kai prieš lengvojo svorio čempioną buvo pateikti kaltinimai dėl smurto artimoje aplinkoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ieškodamas naujo varžovo, J. Paulas buvo užmezgęs kontaktą su Ryanu Garcia ir Terence’u Crawfordu.

Vis dėlto atrodo, kad G. Daviso vietą užims buvęs dukart sunkiasvorių kategorijos pasaulio čempionas A. Joshua, o kova vyks Majamyje.

A. Joshua paskutinį kartą kovojo 2024 m. rugsėjį, kai nokautu penktajame raunde pralaimėjo Danieliui Dubois, tuo tarpu J. Paulas šių metų birželį teisėjų sprendimu nugalėjo Julio Cesarą Chavezą jaunesnįjį.

