  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nojus Čypas iškovojo bronzą pasaulio jėgos trikovės čempionate Rumunijoje

2025-11-12 21:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 21:28

Rumunijoje vykstančiame pasaulio jėgos trikovės čempionate, kuriame sportininkai varžosi su specialia apranga, puikiai pasirodė lietuvis Nojus Čypas. Lietuvos atstovas pelnė bronzos medalį vyrų svorio kategorijoje iki 83 kg.

LJTF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Rumunijoje vykstančiame pasaulio jėgos trikovės čempionate, kuriame sportininkai varžosi su specialia apranga, puikiai pasirodė lietuvis Nojus Čypas. Lietuvos atstovas pelnė bronzos medalį vyrų svorio kategorijoje iki 83 kg.

0

N. Čypas trečiąją vietą iškovojo štangos atkėlimo rungtyje, pakeldamas net 312,5 kg svorį. Šioje rungtyje nugalėtoju tapo taivanietis Kai-Chieh Chiangas (330 kg), o antrąją vietą užėmė ukrainietis Vitalijus Kolomiecas (320 kg).

Kitose rungtyse lietuvis taip pat pademonstravo solidžius rezultatus: štangos spaudime – 197,5 kg ir dešimta vieta, pritūpimuose su štanga – 317 kg ir aštunta vieta.

Bendroje trikovės įskaitoje N. Čypas surinko 825 kg ir užėmė aštuntąją vietą.

Čempionato nugalėtoju tapo 935 kg trikovėje surinkęs V. Kolomiecas. Kitas ukrainietis Mykola Barannikas su tokiu pat rezultatu pagal papildomus rodiklius liko antras. Trečias su 910 kg liko K-Ch. Chiangas, pagal papildomus rodiklius aplenkęs norvegą Larsą Engo Monseną (910).

