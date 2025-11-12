Lietuvos sunkiaatlečiai skynė medalius tarptautiniame turnyre Estijoje

Varžybose puikiai pasirodė Karolis Vičinas, svorio kategorijoje iki 94 kg iškovojęs antrąją vietą. Trečiąsias vietas pelnė Dovydas Daračius (sv. kat. virš 110 kg) ir Domantas Karaliūnas (sv. kat. iki 88 kg).
Matas Kubiliūnas savo svorio kategorijoje užėmė ketvirtąją vietą.
Tarp Degaičių atstovų auksą pelnė Rugilė Puplauskaitė ir Denas Tekorius, sidabrą – Austėja Remėzaitė. Rokiškio komandai sidabrą laimėjo Emilis Mikalkevičius ir Ugnius Mikalkevičius, o bronzą pridėjo Saulė Paršiūnaitė bei Germantė Laucytė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!