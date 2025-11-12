 
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos sunkiaatlečiai skynė medalius tarptautiniame turnyre Estijoje

2025-11-12 12:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 12:00

Estijoje vyko jau 38-asis tarptautinis sunkiosios atletikos turnyras, kuriame savo miestui garbingai atstovavo ir keturi Panevėžio sporto centro sunkiaatlečiai.

Panevėžio sporto centro nuotr. | Organizatorių nuotr.

Varžybose puikiai pasirodė Karolis Vičinas, svorio kategorijoje iki 94 kg iškovojęs antrąją vietą. Trečiąsias vietas pelnė Dovydas Daračius (sv. kat. virš 110 kg) ir Domantas Karaliūnas (sv. kat. iki 88 kg).

0

Varžybose puikiai pasirodė Karolis Vičinas, svorio kategorijoje iki 94 kg iškovojęs antrąją vietą. Trečiąsias vietas pelnė Dovydas Daračius (sv. kat. virš 110 kg) ir Domantas Karaliūnas (sv. kat. iki 88 kg).

Matas Kubiliūnas savo svorio kategorijoje užėmė ketvirtąją vietą.

Tarp Degaičių atstovų auksą pelnė Rugilė Puplauskaitė ir Denas Tekorius, sidabrą – Austėja Remėzaitė. Rokiškio komandai sidabrą laimėjo Emilis Mikalkevičius ir Ugnius Mikalkevičius, o bronzą pridėjo Saulė Paršiūnaitė bei Germantė Laucytė.

