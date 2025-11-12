CEV Generalinė Asamblėja švenčia naujos eros pradžią Europos tinklinyje

Ši Asamblėja yra pirmoji naujai išrinktam CEV prezidentui Rokui Sikiričiui ir visai vadovybei, kurie jos metu pasidalino strategine vizija kaip toliau plėtoti sportą per inovacijas, skaitmenizaciją, komerciją ir solidarumą.
Praėjus maždaug 14 mėnesių nuo tada, kai perėmė Europos tinklinio bendruomenės vadovavimą, CEV prezidentas pabrėžė, kad svarbiausia yra tai, jog per rekordiškai trumpą laiką pasirašytas precedento neturintis partnerystės skaičius užtikrino organizacijos finansinį stabilumą. Be to, buvo sukurta daugybė inovatyvių programų, skirtų padėti nacionalinėms federacijoms plėtoti tinklinį, nepaisant visų iššūkių, kuriuos vadovybė paveldėjo.
CEV prezidentas pridūrė, kad jo komercinis požiūris jau duoda svarbių, apčiuopiamų rezultatų. Nors dar yra erdvės tobulėjimui, atlikta išsami analizė leido parengti ilgalaikį komercinį planą (2025–2028 m.), kurio įgyvendinimas jau prasidėjo.
Paryžiaus sesijoje dalyvavo ir FIVB prezidentas Fabio Azevedo, kuris pagyrė CEV vadovybę už jų darbą bei indėlį į daugelio FIVB ilgalaikio plano iki 2032 m. strateginių tikslų įgyvendinimą. Galutinis šio plano tikslas – padvigubinti Pasaulinio tinklinio judėjimo narių skaičių nuo 800 milijonų iki 1,6 milijardo.
Sesijoje dalyvavo Lietuvos tinklinio federacijos (LTF) prezidentas Darius Čerka bei generalinė sekretorė Alisa Česnulevičiūtė.
„CEV prezidento ataskaita paliko labai gerą įspūdį. Nauja komanda paveldėjo nemažai problemų. R. Sikiričius kalbėjo apie šias problemas ir matėsi, kad turi planą kaip jas spręsti, kaip įdiegti daugiau tvarkos duodančius procesus. CEV Vykdantysis direktorius Vukas Karanovičius puikiai pristatė finansinę CEV padėtį. Gal ne visiems delegatams patiko kiek kuklesnis viešbutis, kuklesni pietūs ir kuklesnės dovanėlės, bet man – atvirkščiai. Resursai ir dėmesys turi būti orientuoti į tinklinį ir jo vystymą“, – teigė LTF prezidentas D. Čerka.
Prieš Generalinę Asamblėja vyko ir Vykdomojo komiteto posėdis, kurio metu buvo priimti sprendimai dėl pokyčių Europos čempionatuose.
Susitikimo metu buvo patvirtintas naujasis Europos tinklinio čempionato formatas. Europos čempionatai bus vykdomi kas dvejus metus, tarp jų vyks Europos tinklinio lyga, kuri bus kvalifikacija į čempionatą. Šalims, kurios registruosis į Europos lygą 2026 ir 2027 metams (iš karto dviem metams) nebus taikomas registracijos mokestis.
„Naujasis Europos čempionatų formatas, ilgai svarstytas tiek Valdyboje, tiek komisijose, leis geriau suderinti tarptautinį varžybų kalendorių ir suteiks galimybę visoms norinčioms federacijoms dalyvauti atrankos procese. Lietuvai tai iššūkis – tektų įveikti visus atrankos etapus, tačiau kartu atsiveria proga stiprinti vystomas rinktines ir parodyti ambicijas. Nepaisant sunkumų, savo galimybes dalyvauti atrankose svarstysime kartu su Vykdomuoju komitetu.
Teko daug diskutuoti dėl jaunimo čempionatų vykdymo, kadangi šiuo metu jaunimo čempionatai brangiai kainuoja dalyviams, trunka labai ilgai ir yra nuspėjami. Naujų metų pradžioje komisijos rinksis svarstyti šių amžiaus grupių čempionatų pokyčius.
Džiugu, kad patvirtintas Solidarumo fondas ir skaitmeninė programa – šios programos atveria galimybę federacijos gauti paramą ir prisidėti organizacijos veiklos gerinimo ir duomenimis grįstų sprendimų priėmimo“, – mintimis dalinosi Alisa Česnulevičiūtė, CEV Valdybos narė.
Sesijoje Prancūzijos sostinėje dalyvavo net 55 nacionalinių federacijų atstovai, kurie audringai plojo buvusiam CEV prezidentui Andre Meyeriui, pritardami jo paskyrimui CEV Garbės prezidentu visam gyvenimui – tai buvo CEV valdybos pasiūlymas, pateiktas Roko Sikiričiaus iniciatyva.
„Mūsų kelionė dar nesibaigė, tačiau kartu įrodėme, ką gali pasiekti vienybė, skaidrumas ir bendras tikslas. Ateitis priklauso mums visiems. Visi – dėl tinklinio“, – sakė R. Sikiričius.
