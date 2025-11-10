„KBC-Oxyklinika“ paplūdimio tinklininkės iškovojo istorinius Europos taurės bronzos medalius

Kartu su medaliais klubui atiteko 2500 Eur piniginis prizas. Tai pirmieji Lietuvos komandos apdovanojimai šių varžybų istorijoje. Pernai Lietuvos komanda šiose varžybose liko penkta.
„KBC-Oxyklinika“ komandai atstovavo Ieva Dumbauskaitė, Gerda Grudzinskaitė, Rugilė Grudzinskaitė ir Urtė Andriukaitytė.
Kelias link finalinio etapo prasidėjo dar Lietuvoje, kur Lietuvos tinklinio federacija Paplūdimio tinklinio lygai (PTL) suteikė teisę organizuoti atrankinį turnyrą, kuris buvo pripažintas Europos tinklinio konfederacijos. Šis buvo įtrauktas į turnyrų sąrašą, kuriame buvo galima kautis dėl galimybės atstovauti Lietuvai Europos taurės varžybose. Turnyro nugalėtoja tapusi „KBC-Oxyklinika“ pelnė teisę dalyvauti Europos taurės atrankos varžybose kartu su 28 Senojo žemyno moterų komandomis. Laimėjusios savo grupę Liublianoje, lietuvės iškovojo kelialapį į finalinį etapą.
Heraklione varžėsi aštuonios stipriausios komandos iš Lietuvos, Ispanijos, Slovėnijos, Serbijos, Prancūzijos, Ukrainos, Graikijos ir Vengrijos. „KBC-Oxyklinika“ pateko į B grupę kartu su „CV Majadahonda“ (Ispanija), „Beograd Beach Volley“ (Serbija) ir „Re Beach Club“ (Prancūzija) ekipomis.
Grupėje Lietuvos komanda laimėjo penkis susitikimus iš šešių ir užėmė pirmąją vietą, taip pelnydamos tiesioginį kelialapį į pusfinalį.
Dėl vietos finale Lietuvos paplūdimio tinklininkės stojo į kovą su Tata „Edra“ (Vengrija) komanda.
Pirmajame mače I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė 2:0 (22:20, 21:16) įveikė Stefania Florą Kun ir Lillą Villam, bet netrukus Vengrijos ekipai atstovavusios pajėgios slovėnės Tajda Lovsin ir Živa Javornik atstatė pusiausvyrą, po įtemptos kovos 2:1 (19:21, 21:13, 15:13) palauždamos R. Grudzinskaitę ir U. Andriukaitytę.
Viską lėmusiame auksiniame sete Ž. Javornik su S. Flora Kun 15:10 nugalėjo seserų Rugilės ir Gerdos Grudzinskaičių duetą.
Dėl bronzos medalių „KBC-Oxyklinika“ susitiko su „CV Majadahonda“ ekipa, kurią abu sykius buvo nugalėjusi grupės etape. Ispanijos klubui atstovauja lietuvė Erika Kliokmanaitė.
Pirmajame susitikime puikų sezoną žaidžiančios I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė 2:0 (21:19, 22:20) nugalėjo E. Kliokmanaitę ir estę Kadri Puri.
Visgi ispanės Ana Vergara ir Nazaret Florian kitame mače 2-1 (20:22, 21:11, 15:13) įveikė R. Grudzinskaitę ir U. Andriukaitytę, todėl bronzos medalių likimas persikėlė į auksinį setą.
Auksiniame sete Lietuvos komandai atstovavo I. Dumbauskaitė ir R. Grudzinskaitė, kurios galiausiai po atkaklios kovos 15:12 nugalėjo E. Kliokmanaitės ir A. Vergara duetą.
Įsibėgėjus auksiniam setui, rezultatas buvo lygus 10:10, bet tuomet lietuvės spurtavo ir puolė švęsti bronzinę pergalę.
„Mes nuoširdžiai džiaugiamės KBC klubo ir jų atstovaujamų sportininkių pasiekimu. Taip pat džiaugiamės matydami, kad šis CEV projektas pamažu renka pagreitį. Šiais metais, nors ir nežymiai, bet buvo padidintas prizinis fondas, norinčių dalyvauti komandų daugėja, komunikacijos prasme taip pat pradedamas skirti daug didesnis dėmesys. Šiais metais buvo organizuotas ne tik finalinis, bet ir atrankų etapai, kurie vyko skirtingose šalyse, atrankos vykdomos ne tik nacionalinių federacijų, bet ir zoninių asociacijų mastu. Tad visi požymiai vyksta, kad šitas projektas yra laikomas pasisekusiu, kad jisai turi potencialo išaugti į stiprų naują produktą paplūdimyje. Paskutiniame mūsų zoninės asociacijos paplūdimio tinklinio komisijos susitikime taip pat buvo svarstoma dėl šio čempionato formato įvedimo. Pokyčiams ir galutiniam produkto sukūrimui reikia nemažai laiko, bet judama pozityvia linkme. Jeigu jis pasiteisins Europoje galime turėti stiprų klubinių varžybų formatą paplūdimyje – tai galimybės sportininkams ir klubams iškelti savo miestų vėliavas ir nešti savo miesto vardą, tuo pačiu tikintis miestų paramos ir finansavimo“, – sakė Lietuvos tinklinio federacijos generalinė sekretorė Alisa Česnulevičiūtė.
LTF dėkoja PTL, kuri parodė iniciatyvą ir norą vykdyti varžybas, kurios Lietuvos sportininkams ir klubams tampa dar vienu keliu į Europą. „Tikiuosi, kad dėl šios galimybės kitais metais norės pakovoti į vyrų tinklinio klubai – tai dar viena galimybė pasitikrinti savo jėgas Europos mastu“, – pabrėžė A. Česnulevičiūtė.
Varžybose triumfavo „Sunrise Beach Sports Academy“ (Ukraina) komanda, finale nugalėjusi Vengrijos Tata „Edra“.
Vyrų Europos taurę iškovojo „Re Beach Club“ (Prancūzija), finalo auksiniame sete 16:14 nugalėję „ZVH Zevenhuizen“ (Nyderlandai) ekipą.
Bendrą finalinio CEV paplūdimio tinklinio Europos taurės turnyro prizų fondą sudarė 37 tūkst. Eurų.
