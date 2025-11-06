 
„Kauno-VDU“ tinklininkėms nepavyko įveikti pirmojo CEV Iššūkio taurės etapo

2025-11-06 18:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 18:23

Lietuvos vicečempionė „Kauno-VDU“ moterų tinklinio komanda baigė pasirodymą CEV Iššūkio taurės turnyre. Kaunietėms pirmajame etape nepavyko įveikti Myrės „Oksyl“ (Norvegija) klubo barjero.

„Oksyl“ ir „Kauno-VDU“ rungtynės | CEV nuotr.

0

Tolimojoje Norvegijos šiaurėje vykusiose atsakomosiose rungtynėse trečiadienį Kauno ekipa nusileido varžovėms 1:3 (19:25, 24:26, 25:12, 24:26).

Šeimininkės laimėjo pirmąjį setą, tačiau vėliau aikštėje virė atkakli kova. Dramatiškame antrajame sete sėkmė lydėjo „Oksyl“ ekipą, tačiau jau trečiajame sete įsižaidusios kaunietės varžovėms vilčių nepaliko. Ketvirtasis setas vėl vyko atkakliai ir viskas sprendėsi pačioje pabaigoje. Visgi ir šiame dramatiškame sete sėkmingiau finišavo norvegės, kurios ir iškovojo kelialapį į antrąjį etapą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Norvegijos komandoje, kaip ir pirmajame mače, sunkiai sulaikoma buvo šalies rinktinės narė Ragni Knudsen su 30 taškų. 15 taškų – Majos Sande sąskaitoje.

Viltės Bogdanovič treniruojamai „Kauno-VDU“ ekipai 20 taškų pelnė Martyna Paukštytė, 12 – Miglė Šidlauskaitė, 11 – Vilūnė Rauluševičiūtė, 10 – Roberta Gabulaitė.

Pirmąsias rungtynes kaunietės namuose pralaimėjo 2:3 (25:21, 17:25, 21:25, 25:22, 9:15).

