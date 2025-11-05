Tinklininkė Šalkutė-Huchon mėgaujasi žaidimu Graikijoje

Trečiąją iš eilės pergalę Prancūzijos moterų tinklinio lygoje iškovojo Rūtos Staniulytės atstovaujamas „Le Cannet“ klubas. Jis namuose 3-1 (15:25, 25:21, 25:16, 25:15) įveikė „Beziers“ komandą.
Naudingai žaidusi Lietuvos tinklininkė pelnė 7 taškus, vieną iš jų – bloku. Su 10 taškų „Le Cannet“ ekipa čempionate užima penktąją poziciją.
Antradienį „Le Cannet“ pradėjo kovą CEV Čempionų lygoje. Nuo trečiojo etapo startavusi Prancūzijos ekipa pirmosiose rungtynėse išvykoje 3-1 (25:15, 25:10, 20:25, 25:9) nugalėjo Kisala Voda „Janta Volej“ (Šiaurės Makedonija) komandą.
Du setus žaidusi R. Staniulytė prie pergalės prisidėjo 9 taškais. Atsakomosios rungtynės bus žaidžiamos lapkričio 13 dieną Prancūzijoje.
Pirmąją nesėkmę Graikijos moterų tinklinio čempionate patyrė „A.O.N.S. Milon“ komanda, kuriai atstovauja Monika Šalkutė-Huchon. Ši ekipa trečiojo turo rungtynėse išvykoje 0-3 (10:25, 17:25, 19:25) pralaimėjo vienai favoričių Pirėjo „Olympiacos“ komandai.
Lietuvė pelnė 8 taškus ir su dar dvejomis žaidėjomis buvo rezultatyviausias savo ekipoje. „Milon“ klubas su 5 taškais turnyro lentelėje smuktelėjo į šeštąją vietą.
„Šiam sezonui ieškojau naujo čempionato ir naujų iššūkių. Kadangi šiemet buvo planas, kad su manimi kartu vyktų ir mano vyras, ieškojau šalies, kuri mums abiem būtų prie širdies. Dėl to pasirinkau Graikiją. Čia priprasti buvo tikrai lengva, gyvenimo ritmas daug lėtesnis, visada yra saulė, todėl esu patenkinta“, – pasakojo M. Šalkutė-Huchon.
„Milon“ ekipa sezoną Graikijoje pradėjo dvejomis pergalėmis, o lietuvė iškart tapo viena komandos lyderių.
„Sezono pradžią vertinu labai pozityviai, laimėjome prieš stiprias komandas. Savo žaidimą taip pat vertinu teigiamai, nes grįžau į savo seną poziciją – kraštą. Dėl to esu naudingesnė komandai ir galiu jai padėti ir priėmime. Kadangi esu viena labiausiai patyrusių komandos žaidėjų, treneris tikisi, kad įvesiu daugiau stabilumo, o lemiamais momentas pasuksiu žaidimą mūsų naudai“, – mintimis dalinosi Lietuvos tinklininkė.
M. Šalkutė-Huchon tikisi, kad pavyks sezoną užbaigti be traumų.
„Noriu tiesiog mėgautis kiekvienomis rungtynėmis ir laimėti jų kiek įmanoma daugiau. Kol kas komandos tikslai yra minimalūs – patekti į atkrintamąsias, o vėliau – matysime. Manau, kad šiais metais viskas yra įmanoma“, – teigė M. Šalkutė-Huchon.
Antrąją pergalę Austrijos tinklinio čempionate iškovojo elite debiutuojanti „ASKO Volksbank Purgstall“ komanda su Karina Vilkicka. Ši ekipa savo aikštėje 3-1 (13:25, 25:13, 25:19, 25:23) įveikė „Sportunion St. Polten“ tinklininkes.
Viena komandos lyderių K. Vilkicka pelnė 9 taškus. Keturis taškus ji pelnė po padavimų, pagal šį rodiklį pasiekusi geriausią rezultatą tarp abiejų ekipų.
Su 5 taškais „ASKO Volksbank Purgstall“ šoktelėjo į septintą poziciją.
Pirmosios pergalės Italijos vyrų „Serie A3“ čempionate dar teks palaukti Sarrocho „Sarlux“ klubui, kurį šią vasarą papildė lietuvis Edvinas Vaškelis.
Jis antrosiose Baltosios grupės rungtynėse namuose 0-3 (18:25, 21:25, 20:25) neatsilaikė prieš San Giustino „ErmGroup Altotevere“ ekipai. Lietuvos tinklininkas pasižymėjo 7 taškais.
Italijos moterų „Serie B“ lygoje abi lietuviškos komandos turėjo nuryti pralaimėjimo kartėlį.
H grupėje „Futura Terracina 92“ ekipa su Anastasija Jesipenko išvykoje 1-3 (13:25, 19:25, 25:13, 21:25) nusileido „Phi Volley La Maddalena SS“ tinklininkėms.
L grupėje „Pallavolo Crotone“ klubas su Arina Petuchova svečiuose 0-3 (19:25, 13:25, 20:25) turėjo pripažinti „Farmitalia Volley Valley CT“ komandos pranašumą.
Dar dvi pergales JAV studentų (NCAA) III divizione iškovojo „Swarthmore College Athletics“ komanda su Aiste Bardauskaite.
Pirmiausiai ji išvykoje 3-0 (25:10, 25:22, 25:23) pranoko „Widener“ komandą, o po poros dienų 3-0 (25:23, 25:22, 25:21) nugalėjo „Washington Col.“ atstoves.
Lietuvos tinklininkė pirmajame susitikime pelnė 4, o antrajame – 5 taškus.
