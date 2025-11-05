Haalandas apie palyginimus su Messi ir Ronaldo: atvirai įvardijo savo vietą futbolo istorijoje

„Ar aš tame pačiame lygyje kaip Messi-Ronaldo? Ne, visiškai ne, esu gerokai per toli. Niekas negali priartėti prie jų dviejų, tad – ne. Aš tiesiog Erlingas, norvegas, kuris muša įvarčius. Tai niekada nesikeis,“ – teigė E. Haalandas spaudos konferencijoje.
Nors E. Haalandas per keik daugiau nei tris sezonus Anglijoje jau pelnė beveik 100 įvarčių „Premier“ lygoje ir yra sparčiausiai į 50 įvarčių ribą Čempionų lygoje artėjęs futbolininkas, pats norvegas pabrėžia: niekada nesieks rekordų manijos, nes didžiausia jo gyvenimo užduotis – padėti komandai laimėti.
„Rekordai – paskutinis dalykas, apie kurį galvoju. Mano tikslas – laimėti rungtynes, o ne sekti titulus ar statistikas. Žinau, kad tai skamba banaliai, bet tai tiesa – futbolas man netapęs savirealizacijos projektu, o komandiniu iššūkiu,“ sakė – E. Haalandas spaudos konferencijoje prieš „Manchester City“ ir „Borussia“ dvikovą.
Statistika iliustruoja, kokiais tempais norvegas vejasi legendas: per visą karjerą sukaupė daugiau nei 296 įvarčius klube bei dar 51 rinktinėje, o L. Messi ir C. Ronaldo – atitinkamai 892 ir 952 per karjerą.
„Aš neturėčiau manyti, kad tapau ypatingas tik todėl, kad pelnau įvarčius. Esu tas pats Erlingas. Tai niekada nepasikeis,“ – drąsiai kartoja norvegas.
Jam artimiausias tikslas – padėti Norvegijos rinktinei patekti į pagrindinius turnyrus ir toliau ieškoti pergalių „Manchester City“ komandoje.
