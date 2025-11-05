 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Enrique kritikavo savo auklėtinius dėl varžovams padovanotų įvarčių

2025-11-05 12:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-05 12:18

Luisas Enrique | Scanpix nuotr.

Paryžiaus „Saint-Germain“ vyriausiasis treneris Luisas Enrique po UEFA Čempionų lygoje patirto pralaimėjimo prieš Miuncheno „Bayern“ kritikavo savo auklėtinius dėl padovanotų varžovams įvarčių.

0

„Kai žaidimas vyko 11 prieš 11, žinoma, jog varžovai pirmajame kėlinyje buvo pranašesni už mus. Jie sukūrė daugiau progų, o mes jiems įteikėme keletą gražių dovanų pirmajame kėlinyje. Kai dovanoji tokias dovanas tokiems žaidėjams, jie pasižymės. Neieškau pasiteisinimų, mūsų pareiga yra žaisti geriau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neturiu paaiškinimo, kodėl taip įvyko, tiesiog taip yra. Mes įteikėm jiems keletą dovanų, jie pelnė du įvarčius, bet galėjo įmušti keturis. Esu nusivylęs tai matydamas, nes tikėjausi išvysti geresnio lygio pasirodymą“, – po rungtynių kalbėjo strategas.

Priminsime, jog PSG nusileido „Bayern“ rezultatu 1:2. Varžovams dublį pirmajame kėlinyje pelnė Luisas Diazas, tačiau jo pabaigoje buvo už grubią pražangą nubaustas raudona kortele ir išvytas iš aikštės.

