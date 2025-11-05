Enrique kritikavo savo auklėtinius dėl varžovams padovanotų įvarčių

„Kai žaidimas vyko 11 prieš 11, žinoma, jog varžovai pirmajame kėlinyje buvo pranašesni už mus. Jie sukūrė daugiau progų, o mes jiems įteikėme keletą gražių dovanų pirmajame kėlinyje. Kai dovanoji tokias dovanas tokiems žaidėjams, jie pasižymės. Neieškau pasiteisinimų, mūsų pareiga yra žaisti geriau.
Neturiu paaiškinimo, kodėl taip įvyko, tiesiog taip yra. Mes įteikėm jiems keletą dovanų, jie pelnė du įvarčius, bet galėjo įmušti keturis. Esu nusivylęs tai matydamas, nes tikėjausi išvysti geresnio lygio pasirodymą“, – po rungtynių kalbėjo strategas.
Priminsime, jog PSG nusileido „Bayern“ rezultatu 1:2. Varžovams dublį pirmajame kėlinyje pelnė Luisas Diazas, tačiau jo pabaigoje buvo už grubią pražangą nubaustas raudona kortele ir išvytas iš aikštės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!