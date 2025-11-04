 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Wirtzą užstojęs Alonso tiki buvusio auklėtinio sėkme „Liverpool“ gretose

2025-11-04 13:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-04 13:49

Madrido „Real“ vyriausiasis treneris Xabi Alonso prieš laukiančias UEFA Čempionų lygos rungtynes su „Liverpool“ užstojo buvusį savo auklėtinį Florianą Wirtzą.

Florianas Wirtzas | Scanpix nuotr.

Madrido „Real“ vyriausiasis treneris Xabi Alonso prieš laukiančias UEFA Čempionų lygos rungtynes su „Liverpool“ užstojo buvusį savo auklėtinį Florianą Wirtzą.

REKLAMA
0

„Neturiu dėl jo abejonių, tai tik laiko klausimas. Jam tai yra didelis šansas atvykti į „Liverpool“ po tiek daug praleistų metų Vokietijoje ir ten buvo visą gyvenimą.

Jam reikia prisitaikyti, bet jis tikrai yra ypatingas žaidėjas. Jis konkurencingas. Viena iš priežasčių, kodėl esu čia, yra jis. Tikiuosi, kad ne antradienį, bet jis parodys savo meistriškumą ir klasę“, – teigė strategas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie „Liverpool“ prisijungęs F. Wirtzas sulaukia nemažai kritikos. Pastarasis vis dar nepelnė nei vieno įvarčio, atliko du rezultatyvius perdavimus per 13 sužaistų rungtynių.

Priminsime, jog F. Wirtzas buvo svarbi X. Alonso vadovaujamos Lėverkuzeno „Bayer“ dalis. Pastarasis pelnė 11 įvarčių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų 2023/2024 m. sezone „Bundesliga“ čempionate, o tuomet pelnė 10 įvarčių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų 2024/2025 m. sezone.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų