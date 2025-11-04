Wirtzą užstojęs Alonso tiki buvusio auklėtinio sėkme „Liverpool“ gretose

„Neturiu dėl jo abejonių, tai tik laiko klausimas. Jam tai yra didelis šansas atvykti į „Liverpool“ po tiek daug praleistų metų Vokietijoje ir ten buvo visą gyvenimą.
Jam reikia prisitaikyti, bet jis tikrai yra ypatingas žaidėjas. Jis konkurencingas. Viena iš priežasčių, kodėl esu čia, yra jis. Tikiuosi, kad ne antradienį, bet jis parodys savo meistriškumą ir klasę“, – teigė strategas.
Prie „Liverpool“ prisijungęs F. Wirtzas sulaukia nemažai kritikos. Pastarasis vis dar nepelnė nei vieno įvarčio, atliko du rezultatyvius perdavimus per 13 sužaistų rungtynių.
Priminsime, jog F. Wirtzas buvo svarbi X. Alonso vadovaujamos Lėverkuzeno „Bayer“ dalis. Pastarasis pelnė 11 įvarčių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų 2023/2024 m. sezone „Bundesliga“ čempionate, o tuomet pelnė 10 įvarčių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų 2024/2025 m. sezone.
