„Arsenal“ strategą neramina Gyokereso patirta trauma

„Esu susirūpinęs, nes jis iki šiol neturėjo daug problemų dėl raumenų, o šį kartą jam teko palikti aikštę, nes kažką pajautė. Akivaizdu, kad tai niekada nėra geras ženklas, ypatingai žaidėjui, kuris yra labai energingas. Šiuo metu gilinamės į situaciją dėl traumos.
Jis tikrai nežais rungtynėse prieš „Slavia“. Jis praleido treniruotę. Mums reikia jam atlikti daugiau tyrimų, kad suprastume traumos mastą. Jis po rungtynių buvo nusivylęs dėl to, ką jautė, bet tai yra futbolo dalis. Jam teks su tuo susitvarkyti, o mes jam padėsime tai padaryti“, – kalbėjo strategas.
Priminsime, jog „kanonieriams“ padėti šiame susitikime taip pat negalės Gabrielis Martinelli, Kai Havertzas, Gabrielis Jesusas, Noni Madueke ir Martinas Odegaardas. Tuo tarpu Mikelis Merino pakeitė V. Gyokeresą rungtynėse su „Burnley“ ir galės pasirodyti antradienį vyksiančiame susitikime su „Slavia“.
