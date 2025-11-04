Enrique įsitikinęs, kad PSG gali nutraukti „Bayern“ įspūdingą pergalių seriją

„Jei mes kalbame apie rezultatus ir jų paskutinių 15 rungtynių seriją, tai yra neįtikėtina. Žinome, kaip yra sunku laimėti tris ar keturias rungtynes iš eilės, bet kai laimi 15, tai tiesiog neįtikėtina. Jie to nusipelnė.
Visgi kalbant apie antradienio rungtynes, jos vyks „Parc des Princes“ stadione mūsų sirgalių akivaizdoje su kuriama atmosfera kiekvienose rungtynėse. Esame įsitikinę, kad galime pagerinti savo pasirodymą, jog įveiktume jų spaudimą.Manau, kad šios rungtynės bus panašios į tas, kurias žaidėme vasarą“, – teigė strategas.
Priminsime, jog PSG ir „Bayern“ paskutinį kartą susitiko vasarą vykusioje FIFA pasaulio klubų taurėje. Tuomet Prancūzijos čempionai ketvirtfinalyje nugalėjo savo varžovus rezultatu 2:0.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!