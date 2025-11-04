 
Čempionų lyga

Enrique įsitikinęs, kad PSG gali nutraukti „Bayern“ įspūdingą pergalių seriją

2025-11-04 11:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-04 11:03

Paryžiaus „Saint-Germain“ vyriausiasis treneris Luisas Enrique prieš antradienį UEFA Čempionų lygoje laukiančią akistatą su Miuncheno „Bayern“ buvo įsitikinęs, kad jo vadovaujama komanda yra pajėgi nutraukti varžovų įspūdingą 15 laimėtų rungtynių seriją.

Luisas Enrique | Scanpix nuotr.

Paryžiaus „Saint-Germain“ vyriausiasis treneris Luisas Enrique prieš antradienį UEFA Čempionų lygoje laukiančią akistatą su Miuncheno „Bayern“ buvo įsitikinęs, kad jo vadovaujama komanda yra pajėgi nutraukti varžovų įspūdingą 15 laimėtų rungtynių seriją.

„Jei mes kalbame apie rezultatus ir jų paskutinių 15 rungtynių seriją, tai yra neįtikėtina. Žinome, kaip yra sunku laimėti tris ar keturias rungtynes iš eilės, bet kai laimi 15, tai tiesiog neįtikėtina. Jie to nusipelnė.

Visgi kalbant apie antradienio rungtynes, jos vyks „Parc des Princes“ stadione mūsų sirgalių akivaizdoje su kuriama atmosfera kiekvienose rungtynėse. Esame įsitikinę, kad galime pagerinti savo pasirodymą, jog įveiktume jų spaudimą.Manau, kad šios rungtynės bus panašios į tas, kurias žaidėme vasarą“, – teigė strategas. 

Priminsime, jog PSG ir „Bayern“ paskutinį kartą susitiko vasarą vykusioje FIFA pasaulio klubų taurėje. Tuomet Prancūzijos čempionai ketvirtfinalyje nugalėjo savo varžovus rezultatu 2:0.

