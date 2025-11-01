UEFA susidūrė su 20 mln. eurų ieškiniu dėl galimo Čempionų lygos formato vagystės

„MatchVision“ ieškinį pateikė dar balandį Ispanijoje. Iš pradžių byla buvo priskirta vienam iš Madrido komercinių teismų – tam pačiam teismui, kuris šią savaitę atmetė UEFA apeliaciją ilgametėje Europos Superlygos (ESL) byloje.
Vis dėlto rugsėjį „MatchVision“ byla buvo perduota teismui Lozanoje (Šveicarijoje), kur įsikūrusi UEFA būstinė. Valdančioji institucija dar nėra oficialiai informuota apie šį veiksmą, tačiau, kai tai įvyks, UEFA turės 20 darbo dienų pateikti atsakymą.
Ši byla tam tikru būdu susijusi su ESL istorija, nes būtent 2021 metais buvusi atsiskyrimo grėsmė paskatino UEFA paspartinti planus reformuoti Čempionų lygą, Europos lygą ir Konferencijų lygą. Rezultatas – turnyrų išplėtimas nuo 32 iki 36 komandų ir grupių etapo pakeitimas lygos formatu.
Šis modelis, plačiai žinomas kaip „Šveicariškas modelis“, nes paremtas tokio pat pavadinimo šachmatų turnyrų sistema. Jis apima 36 komandas, surikiuotas vienoje bendroje lentelėje, kiekviena komanda sužaidžia po aštuonerias rungtynes – su aštuoniais skirtingais varžovais – ketverias namuose ir ketverias išvykoje.
Skirtingai nei tikruose šveicariškuose turnyruose, kur poros sudaromos po kiekvieno turo, UEFA tvarkaraštis sudaromas vieną kartą sezono pradžioje. Kiekviena komanda sužaidžia po du mačus su komandomis iš keturių devynių komandų „krepšelių“.
Pasak „MatchVision“, būtent šis „krepšelių“ principas yra jų įkūrėjo Leandro Sharos autorinė idėja, užregistruota Čilėje dar 2006 metais. Bendrovė taip pat tvirtina, kad idėją 2013 metais pristatė UEFA bei keleriuose sporto forumuose vėlesniais metais. Esą ši sistema jau taikyta keliose šalyse, o FIFA ją pripažino „MatchVision“ intelektine nuosavybe.
Leandro Shara pirmą kartą pagrasino UEFA teisminiais veiksmais prieš pat 2024–2025 m. sezono Čempionų lygos burtų ceremoniją. Dabar jis sako neturintis kitos išeities, kaip tik reikalauti kompensacijos už padarytą žalą.
„MatchVision“ reikalauja 20 mln. 5 tūkst. 551 euro, o pats L. Shara prašo papildomai 200 tūkst. eurų asmeninės kompensacijos. Jie taip pat siekia palūkanų už praėjusį, šį ir būsimą sezoną, kas rodo, kad „MatchVision“ nesitiki, jog UEFA tiesiog nusileis jų reikalavimams.
„Esu įvairiose industrijose, ypač sporte, taikomų matematinių algoritmų kūrėjas, – sakoma L. Sharos pranešime. – Vienas iš tų algoritmų yra „krepšelių“ formato pagrindas, kurio autorystė yra įregistruota ir pripažinta.“
Toliau jis teigia, kad būtent šis principas prisidėjo prie didelio įvarčių skaičiaus atsinaujinusioje Čempionų lygoje, o UEFA kaltina bandymu „atskirti sistemą nuo jos kūrėjo“, vadinant ją skirtingais pavadinimais, tačiau, anot L. Sharos, tai „nepakeitė fakto, kas yra tikrasis autorius“.
„Šis intelektinės nuosavybės pasisavinimas, viešai paskelbtas per oficialią burtų ceremoniją 2024 metų rugpjūtį, verčia mus imtis veiksmų“, – teigia L. Shara ir priduria, kad planuoja išplėsti teisinius veiksmus prieš visus, kurie „sąmoningai prisidėjo prie šio pažeidimo“.
Pareiškimas baigiamas teiginiu, kad „MatchVision“ turi „techninių tyrimų, registracijų ir liudijimų“, patvirtinančių jų reikalavimus ir reikalauja „autoriaus pripažinimo bei žalos atlyginimo“.
