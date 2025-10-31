Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Kauno Žalgiris“ UEFA Futsal Čempionų lygą pradėjo pralaimėjimu Ispanijos čempionams

2025-10-31 07:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 07:51

Ketvirtadienio vakarą „Kauno Žalgirio“ ekipa pradėjo pasirodymą UEFA Futsal Čempionų lygoje. Pirmoje dvikovoje su Ispanijos čempionais „Cartagena“ žalgiriečiai patyrė pralaimėjimą rezultatu 0:5 (0:3).

„Kauno Žalgirio“ futsal ekipa | zalgiris.lt nuotr.

Ketvirtadienio vakarą „Kauno Žalgirio“ ekipa pradėjo pasirodymą UEFA Futsal Čempionų lygoje. Pirmoje dvikovoje su Ispanijos čempionais „Cartagena“ žalgiriečiai patyrė pralaimėjimą rezultatu 0:5 (0:3).

REKLAMA
0

Rungtynės Lenkijoje prasidėjo greitu varžovų įvarčiu – ispanų komandos žaidėjas Waltinho jau pirmosiomis minutėmis pasiuntė kamuolį į „Kauno Žalgirio“ vartus. Netrukus krito dar vienas įvartis, kurio autoriumi tapo Tomazas Braga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po praleistų įvarčių žalgiriečiai bandė ieškoti galimybių atsakyti savo atakomis, tačiau realizuoti susikurtų progų nepavyko. Pirmojo kėlinio pabaigoje dar vieną tikslų smūgį atliko Cicero Abreau, padidinęs „Cartagena“ pranašumą iki trijų įvarčių.

Antrojo kėlinio pradžioje ispanų klubas ir toliau didino savo pranašumą – jų persvara išaugo iki 5 įvarčių. Likusioje rungtynių dalyje komandoms nepavyko daugiau pasižymėti, o finalinis teisėjo švilpukas užfiksavo ispanų pergalę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Kauno Žalgiris“ – Mažeikių VIP | Organizatorių nuotr.
Futsal A lygos 6 turas: jonaviečių krizė ir skaudi rinktinės kandidato trauma
Rungtynių akimirka | Klubo nuotr.
Futsal A lygos 5 turas: galingas kauniečių pasirodymas Gargžduose ir dar galingesnis – akmeniškių namuose
„Gargždų Pramogos“ | Klubo nuotr.
Futsal A lygos 4 turas: dviženklė gargždiškių pergalė Kėdainiuose
Vilkaviškio „Bruklinas“ | Klubo nuotr.
Futsal A lyga: dvi minimalios favoritų pergalės

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų