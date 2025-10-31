„Kauno Žalgiris“ UEFA Futsal Čempionų lygą pradėjo pralaimėjimu Ispanijos čempionams

Rungtynės Lenkijoje prasidėjo greitu varžovų įvarčiu – ispanų komandos žaidėjas Waltinho jau pirmosiomis minutėmis pasiuntė kamuolį į „Kauno Žalgirio“ vartus. Netrukus krito dar vienas įvartis, kurio autoriumi tapo Tomazas Braga.
Po praleistų įvarčių žalgiriečiai bandė ieškoti galimybių atsakyti savo atakomis, tačiau realizuoti susikurtų progų nepavyko. Pirmojo kėlinio pabaigoje dar vieną tikslų smūgį atliko Cicero Abreau, padidinęs „Cartagena“ pranašumą iki trijų įvarčių.
Antrojo kėlinio pradžioje ispanų klubas ir toliau didino savo pranašumą – jų persvara išaugo iki 5 įvarčių. Likusioje rungtynių dalyje komandoms nepavyko daugiau pasižymėti, o finalinis teisėjo švilpukas užfiksavo ispanų pergalę.
