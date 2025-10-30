Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Bado streiko nebus. Dialogas padėjo rasti kompromisą

2025-10-30 17:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 17:18

Prieš dvi savaites savo facebook profilyje apie liūdną futbolo padėtį Švenčionių rajone paskelbęs ir dėl, anot jo, mero neveiklumo bado streiką viešai pažadėjęs Grigorijus Kisel sušvelnino poziciją. Treneris trečiadienį dalyvavo rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame buvo ieškota kompromiso problemai spręsti.

Pabradės stadiono rūbinė | Asmeninio archyvo

0

„Jeigu kažkokia katė tarp kažko ir prabėgo, siūlau į praeitį nebesižvalgyti. Einame pirmyn, nuo to visiems bus geriau“, - sportas.lt sakė Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius, pažymėjęs, kad posėdyje nuspręsta kurti futbolą klubą, kurio dalininkais turėtų tapti savivaldybė, didžiausia rajone veikianti įmonė „Intersurgical“ ir futbolo bendruomenė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pabradėje „Intersurgical“ patalpose vykusiame posėdyje pažadą spręsti problemas gavo ir pats G. Kisel.

„Viena vertus, gaila, kad tik tokiomis aplinkybėmis sprendžiamos problemos, kita vertus – svarbiausia yra galutinis rezultatas. O šiai dienai atrodo, kad jis teigiamas. Atskira padėka „Intersurgical vadovui Sigitui Žvirbliui už viską – nuo organizavimo iki „arbitro“ vaidmens.

Direktorius pabrėžė, kad vaikai privalo turėti tinkamas sportavimo sąlygas, kad reikia skatinti masiškumą rajone, ir asmeniškai pasižadėjo kontroliuoti visą stadiono bei futbolo sąlygų gerinimo procesą“, - sakė FK „Pabradė“ treneris.

Savivaldybė pažadėjo pavasarį nugriauti seną prie stadiono esančią budelę, įrengti laikinuosius konteinerinio tipo persirengimo kambarius, aptverti vartus upės pusėje. Pats G. Kisel bado streiką atideda iki balandžio 20 dienos.

