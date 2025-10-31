Edgaras Utkus – Belgijos taurės aštuntfinalyje, Paulius Golubickas – išlaiko lyderio poziciją Suomijoje

Ketvirtadienį Suomijos lygoje Pauliaus Golubicko atstovaujamas Kuopio KuPS klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Gnistan“ klubu. P. Golubickas šiose rungtynėse žaidė nuo 67 minutės.
Nepaisant šių lygiųjų, KuPS su 61 tašku išlaiko lyderio poziciją, bet prieš artimiausius varžovus pirmauja tik 2 taškais.
Iš Italijos „Serie C“ lygos klubų „Coppa Italia“ turnyro pasitraukė Lino Mėgelaičio atstovaujamas „Perugia“ klubas. Lietuvis šias rungtynes pradėjo ant suolo, o „Perugia“ svečiuose po baudinių serijos pralaimėjo „Latina“ klubui. Pagrindinis rungtynių laikas pasibaigė lygiu rezultatu 1:1, o baudinių serija – 5:4 „Latina“ klubo naudai.
Sporto direktoriaus Karolio Skinkio klubas Keralos „Blasters“ pergalingai pradėjo Indijos Super taurės turnyrą ir svečiuose 1:0 įveikė „Rajasthan United“ klubą.
