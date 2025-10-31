Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Edgaras Utkus – Belgijos taurės aštuntfinalyje, Paulius Golubickas – išlaiko lyderio poziciją Suomijoje

2025-10-31 07:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 07:48

Į Belgijos taurės aštuntfinalį ketvirtadienį žengė Briugės „Cercle“ klubas su Edgaru Utkumi. Lietuvis žaidė visą antrą kėlinį, o „Cerlce“ namuose 1:0 palaužė „Kortrijk“ klubą.

Edgaras Utkus | Klubo nuotr.

Į Belgijos taurės aštuntfinalį ketvirtadienį žengė Briugės „Cercle“ klubas su Edgaru Utkumi. Lietuvis žaidė visą antrą kėlinį, o „Cerlce“ namuose 1:0 palaužė „Kortrijk“ klubą.

REKLAMA
0

Ketvirtadienį Suomijos lygoje Pauliaus Golubicko atstovaujamas Kuopio KuPS klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Gnistan“ klubu. P. Golubickas šiose rungtynėse žaidė nuo 67 minutės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nepaisant šių lygiųjų, KuPS su 61 tašku išlaiko lyderio poziciją, bet prieš artimiausius varžovus pirmauja tik 2 taškais.

REKLAMA
REKLAMA

Iš Italijos „Serie C“ lygos klubų „Coppa Italia“ turnyro pasitraukė Lino Mėgelaičio atstovaujamas „Perugia“ klubas. Lietuvis šias rungtynes pradėjo ant suolo, o „Perugia“ svečiuose po baudinių serijos pralaimėjo „Latina“ klubui. Pagrindinis rungtynių laikas pasibaigė lygiu rezultatu 1:1, o baudinių serija – 5:4 „Latina“ klubo naudai.

Sporto direktoriaus Karolio Skinkio klubas Keralos „Blasters“ pergalingai pradėjo Indijos Super taurės turnyrą ir svečiuose 1:0 įveikė „Rajasthan United“ klubą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Linas Mėgelaitis | Klubo nuotr.
Linas Mėgelaitis šventė pirmąją sezono pergalę, Pauliaus Golubicko klubas pirmauja Suomijoje
Gvidas Gineitis (deš.) | Klubo nuotr.
Italijoje – Gvido Gineičio klubo pergalė
Artūras Dolžnikovas | Klubo nuotr.
Keturi iš penkių lietuvių žaidė UEFA Konferencijų lygoje ir nei vienas iš jų nepralaimėjo
Paulius Golubickas | Klubo nuotr.
Suomijoje – Golubicko rezultatyvus perdavimas, Italijoje – skirtingi lietuvių pasirodymai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų