  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

MLB superfinalo drama: „Dodgers“ ir „Blue Jays“ istorinis 18 kėlinukų mačas ir ginčytinas teisėjo sprendimas

2025-11-01 11:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 11:45

MLB superfinalo serija šiemet sporto gerbėjams dovanoja nepamirštamą sporto spektaklį. Los Andželo „Dodgers“ ir Toronto „Blue Jays“ komandos per 6 rungtynes taip ir neišsiaiškino, kuri iš jų yra stipresnė. Serijos rezultatas dabar yra lygus – 3:3, o artėjančią naktį Toronte (Kanada) bus sužaistos lemiamos sezono rungtynės.

MLB superfinalas | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

0

Pirmi du serijos mačai vyko Toronte. „Blue Jays“ iš pradžių savų fanų akivaizdoje šventė pergalę 11:4, bet vėliau nusileido varžovams 1:5.

Trečiosios serijos rungtynės vyko Los Andžele ir įėjo į istoriją. „Dodgers“ po 18 kėlinukų (!) kovos išplėšė pergalę rezultatu 6:5. Įprastai beisbolo rungtynės vyksta 9 kėlinukus, o šiame mače prireikė 9 pratęsimo kėlinukų. Jei beisbolo rungtynės dažniausiai baigiasi per 3 valandas, tai ši akistata tęsėsi net 6 valandas 39 minutes. „Dodgers“ pergalę atnešė Freddie Freemano „home run“ smūgis. Šiose rungtynėse buvo pakartotas MLB atkrintamųjų varžybų rekordas pagal sužaistus kėlinukus.

Likusias dvejas rungtynes Los Andžele laimėjo „Blue Jays“ – 6:2 ir 6:1. Tai suteikė šansą Toronto klubui namuose „uždaryti“ seriją, tačiau 6-osiose rungtynėse jie po kontroversiško teisėjo sprendimo 1:3 pralaimėjo „Dodgers“.

9-ame kėlinuke „Blue Jays“ turėjo paskutinį šansą išsigelbėti. Vieną bazę jie jau buvo užėmę, o tada Addisonas Bargeris atliko tolimą smūgį ir atrodė, kad „Blue Jays“ pelnys bent vieną tašką. Visgi, „Dodgers“ žaidėjas Justinas Deanas pakėlė rankas į viršų, rodydamas, kad kamuoliukas po varžovo smūgio įstrigo. Teisėjas su tuo sutiko, o tai automatiškai reiškė, kad kad „Blue Jays“ žaidėjai užims antrą ir trečią bazes, taip prarasdami šansą po minėto smūgio apibėgti visas bazes. „Blue Jays“ dar protestavo po teisėjo sprendimo, bet jis liko nepakeistas.

„Buvo paskelbta, kad kamuoliukas „įstrigo“, tačiau „Dodgers“ žaidėjas jį paėmė be jokių problemų. Tai absurdas. Jis net nebandė jo paimti iš karto, kai galėjo. Manau, kad šitas sprendimas buvo nesąžiningas „Blue Jays“ atžvilgiu“, – teigė žurnalistas J. D. Andressas.

Lemiamos sezono rungtynės prasidės naktį iš šeštadienio į sekmadienį 2 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai bus galima stebėti „Go3“ televizijoje, užsisakius „Extra Sporto“ paketą.

