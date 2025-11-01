MLB superfinalo drama: „Dodgers“ ir „Blue Jays“ istorinis 18 kėlinukų mačas ir ginčytinas teisėjo sprendimas

Pirmi du serijos mačai vyko Toronte. „Blue Jays“ iš pradžių savų fanų akivaizdoje šventė pergalę 11:4, bet vėliau nusileido varžovams 1:5.
Trečiosios serijos rungtynės vyko Los Andžele ir įėjo į istoriją. „Dodgers“ po 18 kėlinukų (!) kovos išplėšė pergalę rezultatu 6:5. Įprastai beisbolo rungtynės vyksta 9 kėlinukus, o šiame mače prireikė 9 pratęsimo kėlinukų. Jei beisbolo rungtynės dažniausiai baigiasi per 3 valandas, tai ši akistata tęsėsi net 6 valandas 39 minutes. „Dodgers“ pergalę atnešė Freddie Freemano „home run“ smūgis. Šiose rungtynėse buvo pakartotas MLB atkrintamųjų varžybų rekordas pagal sužaistus kėlinukus.
Likusias dvejas rungtynes Los Andžele laimėjo „Blue Jays“ – 6:2 ir 6:1. Tai suteikė šansą Toronto klubui namuose „uždaryti“ seriją, tačiau 6-osiose rungtynėse jie po kontroversiško teisėjo sprendimo 1:3 pralaimėjo „Dodgers“.
9-ame kėlinuke „Blue Jays“ turėjo paskutinį šansą išsigelbėti. Vieną bazę jie jau buvo užėmę, o tada Addisonas Bargeris atliko tolimą smūgį ir atrodė, kad „Blue Jays“ pelnys bent vieną tašką. Visgi, „Dodgers“ žaidėjas Justinas Deanas pakėlė rankas į viršų, rodydamas, kad kamuoliukas po varžovo smūgio įstrigo. Teisėjas su tuo sutiko, o tai automatiškai reiškė, kad kad „Blue Jays“ žaidėjai užims antrą ir trečią bazes, taip prarasdami šansą po minėto smūgio apibėgti visas bazes. „Blue Jays“ dar protestavo po teisėjo sprendimo, bet jis liko nepakeistas.
„Buvo paskelbta, kad kamuoliukas „įstrigo“, tačiau „Dodgers“ žaidėjas jį paėmė be jokių problemų. Tai absurdas. Jis net nebandė jo paimti iš karto, kai galėjo. Manau, kad šitas sprendimas buvo nesąžiningas „Blue Jays“ atžvilgiu“, – teigė žurnalistas J. D. Andressas.
The fact this is ruled a “lodged ball” but then the CF has no problem picking it up and throwing it in is dumb.— J.D. Andress (@Jdandress11) November 1, 2025
He didn’t even make an effort to grab it right away.
Blue Jays might have gotten screwed
pic.twitter.com/mzye8sfWsl
Lemiamos sezono rungtynės prasidės naktį iš šeštadienio į sekmadienį 2 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai bus galima stebėti „Go3“ televizijoje, užsisakius „Extra Sporto“ paketą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!