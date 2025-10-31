Lietuviai išbandė jėgas Europos pulo turo etape

J. Silantjevas varžybose iškovojo dvi pergales, patyrė du pralaimėjimus ir galutinėje įskaitoje užėmė 65-ąją vietą tarp 183 dalyvių.
Tuo metu Kęstutis Žadeikis sėkmingai startavo – pasiekė keturias pergales iš eilės ir pateko į šešioliktfinalio etapą. Kovoje dėl vietos aštuntfinalyje jis susitiko su lenku Wiktoru Fortunski, kuris galiausiai turnyre iškovojo trečiąją vietą. Mačo pradžioje Kęstutis atsiliko 5:8 (žaidžiant iki 11 pergalių), tačiau sugebėjo keturis kartus iš eilės „išvalyti“ stalą ir persverti rezultatą.
Deja, lemiamoje partijoje po varžovo tikslaus išmušimo K. Žadeikiui teko sudėtingas „atsižaidimas“, kuris nebuvo idealus – tuo pasinaudojęs W. Fortunski užbaigė mačą. Kęstučiui atiteko 17-oji vieta iš 183 dalyvių – solidus rezultatas, tačiau dar kartą pritrūko vienos partijos iki išsvajoto 16-uko.
L. Diponas pralaimėjo abu žaistus mačus.
