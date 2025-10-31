 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuviai išbandė jėgas Europos pulo turo etape

2025-10-31 12:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 12:39

Nyderlanduose vyko Euroturo „Dutch Open“ pulo-9 turnyras, kuriame šįkart Lietuvai atstovavo net trys žaidėjai – Kęstutis Žadeikis, Jokūbas Silantjevas ir Laurynas Diponas. Pastarajam tai buvo jau antrasis Euroturo etapas šiemet, o vis didėjantis lietuvių dalyvavimas tarptautinėse varžybose rodo augančią mūsų sportininkų patirtį ir ambicijas.

Jokūbas Silantjevas (EPBF nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Nyderlanduose vyko Euroturo „Dutch Open“ pulo-9 turnyras, kuriame šįkart Lietuvai atstovavo net trys žaidėjai – Kęstutis Žadeikis, Jokūbas Silantjevas ir Laurynas Diponas. Pastarajam tai buvo jau antrasis Euroturo etapas šiemet, o vis didėjantis lietuvių dalyvavimas tarptautinėse varžybose rodo augančią mūsų sportininkų patirtį ir ambicijas.

REKLAMA
0

J. Silantjevas varžybose iškovojo dvi pergales, patyrė du pralaimėjimus ir galutinėje įskaitoje užėmė 65-ąją vietą tarp 183 dalyvių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu Kęstutis Žadeikis sėkmingai startavo – pasiekė keturias pergales iš eilės ir pateko į šešioliktfinalio etapą. Kovoje dėl vietos aštuntfinalyje jis susitiko su lenku Wiktoru Fortunski, kuris galiausiai turnyre iškovojo trečiąją vietą. Mačo pradžioje Kęstutis atsiliko 5:8 (žaidžiant iki 11 pergalių), tačiau sugebėjo keturis kartus iš eilės „išvalyti“ stalą ir persverti rezultatą.

REKLAMA
REKLAMA

Deja, lemiamoje partijoje po varžovo tikslaus išmušimo K. Žadeikiui teko sudėtingas „atsižaidimas“, kuris nebuvo idealus – tuo pasinaudojęs W. Fortunski užbaigė mačą. Kęstučiui atiteko 17-oji vieta iš 183 dalyvių – solidus rezultatas, tačiau dar kartą pritrūko vienos partijos iki išsvajoto 16-uko.

L. Diponas pralaimėjo abu žaistus mačus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų