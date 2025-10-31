Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nikola Lukašikas pelnė Europos jaunių laisvosios piramidės čempionato bronzos medalį Moldovoje

2025-10-31 12:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 12:36

Nikola Lukašikas su treneriu | Instagram.com nuotr

Kišiniove (Moldova) vykstančiame Europos jaunių (iki 18 metų) laisvosios piramidės čempionate bronzą iškovojo Nikola Lukašikas.

0

Lietuvos atstovas iš karto pateko į antrąjį ratą, kuriame 5:2 įveikė ukrainietį Maryjaną Čayką. Vėliau N. Lukašikas 1:5 nusileido ukrainiečiui Ivanui Morozui, bet pralaimėjusiųjų „tinklelyje“ 5:3 įveikė ukrainietį Bogdaną Zabolotnij ir grįžo į kovą dėl aukščiausių vietų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pusfinalyje Lietuvos žaidėjas 4:6 pralaimėjo ukrainiečiui Jegorui Lupoi ir galutinėje įskaitoje pasidalino 3-ią vietą su kitu ukrainiečiu Arsenijumi Vovku.

Treneris Mitja Gradišnikas pabrėžė, kad vos prieš pusmetį N. Lukašikas galvojo apie karjeros pabaigą, bet sugebėjo atsigauti tiek psichologiškai, tiek fiziškai bei pasiekė vieną skambiausių karjeros laimėjimų.

