Nikola Lukašikas pelnė Europos jaunių laisvosios piramidės čempionato bronzos medalį Moldovoje

Lietuvos atstovas iš karto pateko į antrąjį ratą, kuriame 5:2 įveikė ukrainietį Maryjaną Čayką. Vėliau N. Lukašikas 1:5 nusileido ukrainiečiui Ivanui Morozui, bet pralaimėjusiųjų „tinklelyje“ 5:3 įveikė ukrainietį Bogdaną Zabolotnij ir grįžo į kovą dėl aukščiausių vietų.
Pusfinalyje Lietuvos žaidėjas 4:6 pralaimėjo ukrainiečiui Jegorui Lupoi ir galutinėje įskaitoje pasidalino 3-ią vietą su kitu ukrainiečiu Arsenijumi Vovku.
Treneris Mitja Gradišnikas pabrėžė, kad vos prieš pusmetį N. Lukašikas galvojo apie karjeros pabaigą, bet sugebėjo atsigauti tiek psichologiškai, tiek fiziškai bei pasiekė vieną skambiausių karjeros laimėjimų.
