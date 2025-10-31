Sporto inovacijos: kaip technologijos transformuoja sportą ir kokių naujovių dar galime tikėtis?

Skaitmeninė sporto transformacija
Inovacijos keičia sporto ekosistemą iš esmės. Vis daugiau startuolių ir įmonių kuria sprendimus, kurie padeda ne tik profesionaliems sportininkams, bet ir kiekvienam žmogui lengviau sportuoti, rasti bendraminčių, dalyvauti treniruotėse ar stebėti savo progresą realiu laiku. Technologijos naikina fizinius atstumus – sportuoti su treneriu šiandien galima iš bet kurios pasaulio vietos.
„Matome augantį sprendimų, kurie jungia sporto bendruomenes, skaičių – platformos padeda rasti treniruočių partnerių, dalintis įranga ar susiburti grupinėms veikloms. Tai ne tik didina motyvaciją, bet ir stiprina sporto, kaip socialinio reiškinio, vaidmenį. Didėjantis įsitraukimas rodo, kad žmonėms rūpi ne tik rezultatas, bet ir emocija bei priklausymo jausmas“, – pasakoja „Solve for Tomorrow“ programos partnerė, Inovacijų agentūros Pažangos departamento Regioninės verslo transformacijos skyriaus vadovė Indrė Gendroliūtė-Gerulienė.
Ekspertė teigia, kad technologijos taip pat verčia keistis sporto paslaugų tiekėjus. Treneriai ir klubai šiandien konkuruoja ne tik paslaugos kokybe, bet ir skaitmenine patirtimi – galimybe treniruotis namuose, kelionėje ar net virtualioje realybėje. Tačiau kartu su privalumais atsiranda ir pareiga užtikrinti duomenų saugumą, atsakingai naudoti technologijas ir nepamiršti žmogiško ryšio svarbos.
Dirbtinis intelektas – asmeninis treneris kiekvienam
I. Gendroliūtė-Gerulienė teigia, kad didžiausias šiandienos iššūkis sporte – ne pradėti judėti, bet išlaikyti įprotį, o dirbtinis intelektas čia tampa vienu svarbiausių pagalbininku. Išmanieji laikrodžiai, programėlės padeda stebėti žingsnius, pulsą, miegą ir savijautą, o dirbtinis intelektas suteikia aiškų grįžtamąjį ryšį.
„Dirbtinis intelektas šiandien veikia kaip realus treneris, padedantis pažinti savo kūną ir priimti teisingus sprendimus. Jis analizuoja duomenis, prognozuoja traumų rizikas, siūlo pratimų pokyčius ir motyvuoja tęsti rodydamas rezultatus. Žmonės mato progresą, o tai sustiprina kiekvieno vidinę motyvaciją“, – sako ekspertė.
Technologiniai sprendimai taip pat prisideda prie fizinio aktyvumo prieinamumo tiems, kuriems tradicinės sporto formos nepatogios ar bauginančios. Virtualūs treneriai leidžia jaustis saugiau, pradėti be spaudimo. Tai ypač svarbu paaugliams, kuriems emocinis komfortas sportuojant itin reikšmingas.
Jaunimas sporto inovacijų priešakyje
Ekspertė pažymi, kad jauni žmonės šiandien turi daugiau galimybių kurti inovacijas nei bet kada anksčiau. Įrankiai prieinami, technologijos lengvai pasiekiamos, o informacijos kiekis leidžia mokytis greitai ir savarankiškai. Tačiau svarbiausia – smalsumas, empatija ir noras spręsti realias problemas.
„Idėjos turi spręsti realias problemas: kaip padėti daugiau žmonių įtraukti į fizinį aktyvumą ar motyvuoti judėti. Matome augantį susidomėjimą technologijomis – tiek iš jaunimo, tiek iš verslo. Žmonės vis labiau suvokia, kad technologijos gali ne tik padėti gerinti individualius sportinius rezultatus, bet ir prisidėti prie visuomenės sveikatos gerinimo, įtraukiant įvairias socialines grupes, jaunimą ir vyresnio amžiaus žmones“, – sako I. Gendroliūtė-Gerulienė.
I. Gendroliūtė-Gerulienė sako, kad Lietuvoje jauni kūrėjai gali jungtis į inovacijų bendruomenes, dalyvauti hakatonuose ir programose, kurios skatina eksperimentuoti su prototipais ir testuoti savo idėjas realiomis sąlygomis. Vienos tokių programų – „Samsung: organizuojama „Solve for Tomorrow“ mokinių socialinės atsakomybės programa ar Inovacijų agentūros ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuota bei „Lietuvos Junior Achievement“ įgyvendinama programa „Accelerator X“.
Mokiniai jau pradeda kurti idėjas, kurios skatintų sportą
Pasibaigus šių metų 9-12 kl. moksleivių idėjų konkurso „Solve for Tomorrow“ registracijai, suformuotos moksleivių komandos žengia į kitą etapą – pradeda kurti ir vystyti technologines idėjas, skirtas skatinti bendraamžių fizinį aktyvumą ir padaryti sportą patrauklesnį kiekvienam.
„Džiaugiamės matydami tokį didelį jaunų žmonių susidomėjimą ir aktyvumą. Šiemet prie konkurso Lietuvoje prisijungė 66 kūrybingų mokinių komandos, o visose trijose Baltijos šalyse – net 213. Dabar jų laukia įdomiausia kelionės dalis – idėjų kūrimas ir jų pirmieji žingsniai realaus pritaikymo link“, – sako programos „Solve for Tomorrow“ vadovė Baltijos šalyse Eglė Tamelytė.
Tolimesniuose etapuose komandas konsultuos mentoriai iš sporto, inovacijų ir švietimo sričių. Vėliau projekto dalyviai pristatys savo sprendimus komisijai, o geriausiųjų lauks prizai ir galimybė tęsti idėjų vystymą bei įgyvendinimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!