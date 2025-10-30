Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Narbutas-Jorgensenas pralaimėjo antrame kvalifikacijos etape Budapešto badmintono turnyre

2025-10-30 17:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 17:27

Budapešte (Vengrija) vykstančiame BWF „International Series" kategorijos „50th VICTOR FZ FORZA Hungarian International Championships 2025" Lietuvai atstovavo vienintelis Adamas Narbutas-Jorgensenas.

Badmintonas | Organizatorių nuotr.

Budapešte (Vengrija) vykstančiame BWF „International Series“ kategorijos „50th VICTOR FZ FORZA Hungarian International Championships 2025“ Lietuvai atstovavo vienintelis Adamas Narbutas-Jorgensenas.

0

Burtai lėmė, kad lietuviui pirmajame kvalifikacijos rate žaisti nereikėjo. Deja, antrajame rate A. Narbutas-Jorgensenas 13:21, 15:21 nusileido 931-ajai pasaulio raketei Pascaliui Chengui iš Austrijos. Mačas truko 28 minutes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Norint patekti į pagrindinį etapą, reikėjo įveikti 4 kvalifikacijos ratus.

A. Narbutas-Jorgensenas pasaulio vienetų reitinge rikiuojasi 1097-as. Vyrų dvejetų reitinge lietuvis yra 995-as, o mišrių dvejetų – 1596-as.

BWF „International Series“ kategorijos badmintono turnyro Budapešte prizų fondą sudaro 5000 JAV dolerių.

