Narbutas-Jorgensenas pralaimėjo antrame kvalifikacijos etape Budapešto badmintono turnyre

Burtai lėmė, kad lietuviui pirmajame kvalifikacijos rate žaisti nereikėjo. Deja, antrajame rate A. Narbutas-Jorgensenas 13:21, 15:21 nusileido 931-ajai pasaulio raketei Pascaliui Chengui iš Austrijos. Mačas truko 28 minutes.
Norint patekti į pagrindinį etapą, reikėjo įveikti 4 kvalifikacijos ratus.
A. Narbutas-Jorgensenas pasaulio vienetų reitinge rikiuojasi 1097-as. Vyrų dvejetų reitinge lietuvis yra 995-as, o mišrių dvejetų – 1596-as.
BWF „International Series“ kategorijos badmintono turnyro Budapešte prizų fondą sudaro 5000 JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!