Darius Labanauskas Vigane patyrė skaudų pralaimėjimą

Darius Labanauskas (PDC-92) iškrito pirmajame rate, kai dramatiškai – 5:6 – pralaimėjo prieš anglą Ryaną Joyce‘ą (PDC-22). Tai buvo trečia anglo pergalė prieš lietuvį per penkias tarpusavio dvikovas.
Lietuvis pirmavo 5:4, bet du paskutinius legus R. Joyce‘as žaidė fantastiškai. Juose anglas net nesuteikė D. Labanauskui „užsidarymo“ galimybių. D. Labanauskas trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 89,56 taško, o R. Joyce‘as – po 95,56 tšk.
D. Labanauskui „Players Championship“ turo sezonas jau baigėsi. Lietuvis bendroje įskaitoje liko 79-as, o į finalinį etapą pateko 64 geriausi žaidėjai.
