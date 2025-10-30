Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Darius Labanauskas Vigane patyrė skaudų pralaimėjimą

2025-10-30 21:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 21:19

Vigane (Anglija) ketvirtadienį vyko PDC „Players Championship 34“ smiginio turnyras.

Darius Labanauskas | „Stop“ kadras

Vigane (Anglija) ketvirtadienį vyko PDC „Players Championship 34" smiginio turnyras.

0

Darius Labanauskas (PDC-92) iškrito pirmajame rate, kai dramatiškai – 5:6 – pralaimėjo prieš anglą Ryaną Joyce‘ą (PDC-22). Tai buvo trečia anglo pergalė prieš lietuvį per penkias tarpusavio dvikovas.

Lietuvis pirmavo 5:4, bet du paskutinius legus R. Joyce‘as žaidė fantastiškai. Juose anglas net nesuteikė D. Labanauskui „užsidarymo“ galimybių. D. Labanauskas trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 89,56 taško, o R. Joyce‘as – po 95,56 tšk.

D. Labanauskui „Players Championship“ turo sezonas jau baigėsi. Lietuvis bendroje įskaitoje liko 79-as, o į finalinį etapą pateko 64 geriausi žaidėjai.

