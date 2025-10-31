Helovyniškų lenktynių fiestoje Klaipėdoje – Ramūno Vyšniausko pažadas

Nors dažniausiai „Ladies Go“ organizuojamuose renginiuose vadovaujamasi kelio knyga, šio etapo lenktynėse visos užduotys ir maršrutas buvo pateikti tik ROADGAMES interaktyvioje programėlėje. Reikėjo susikurti aiškią strategiją, nes užduočių buvo gerokai daugiau, nei įmanoma atlikti per 5 val. Čia buvo integruotos smagios užduotys, pavyzdžiui, reikėjo atpažinti, kuri nuotrauka tinka lokacijai, rasti teisingą atsakymą toje lokacijoje, rinkti deimantus, ieškoti karštojo G taško, lobio, atlikti detektyvo užduotis su užuominomis. Daugiausia kūrybiškumo pareikalavo grupinės užduotys, kurias atliekant reikėjo nufilmuoti „Atostogų parko“ kraujo iššūkį, atlikti REDGO ratų keitimo testą, rasti paslėptus teisingus įrankius, kurių prireiks keičiant ratą, pristatyti automobilių kosmetikos gamintojo XADO produktus ir paaiškinti, kam jie naudojami, sukurti pakvietimą į apdovanojimų ceremoniją bei įveikti kitas užduotis.
Šiemet pirmą kartą vyko ne tik automobilių varžytuvės, bet ir pėsčiųjų lenktynės. Dalyviai startavo prekybos centre AKROPOLIS, kur vakare vyko ir išskirtinė apdovanojimų ceremonija.
Nugalėtojas apdovanojo „Ladies Go“ įkūrėja ir renginio vedėja Raimonda Jagminaitė, o jai padėjo Pasaulio ir Europos sunkiosios atletikos čempionatų prizininkas, sportininkas Ramūnas Vyšniauskas. Jis liko sužavėtas tiek renginio formatu, tiek ir bendruomenės aktyvumu ir pažadėjo, kad kitąmet jis taip pat dalyvaus lenktynėse ir varžysis svečių įskaitoje. Šis jo pareiškimas buvo sutiktas garsiais aplodismentais.
Svarbus, bet nebūtinas renginio akcentas buvo helovyniški kostiumai ir atitinkamai papuošti automobiliai. Dalyviai išsiskyrė originaliais įvaizdžiais, buvo galima sutikti ir laidojimo paslaugų centro darbuotojų, ir vienuolių, ir siaubo filmų herojų bei šmėklų. Stilingiausia komanda tapo „RED powered by XADO”. Ji buvo apdovanota žurnalo „Stilius“ ir prekybos centro AKROPOLIS dovanomis.
Pėsčiųjų lenktynių nugalėtojomis tapo „Pašėlusios ralistės“. Per dieną šios įskaitos dalyviai nuėjo daugiau kaip 20 tūkst. žingsnių. Nors oras jų nelepino ir grįžo pavargę, tačiau įspūdžiai buvo patys geriausi.
Automobilių lenktynėse geriausiai sekėsi ir trečią vietą laimėjo „Born for dirty rally (united)“, antrą „Turbo sraigės“ ir 3-ius metus (iš viso vykusių 4-urių) laimėjo „AAAAguonėlės“.
Nugalėtojai buvo apdovanoti PC „AKROPOLIS“ prizais, REDGO kuponais, XADO produktais, „Laisvalaikio dovanų“ ir GYM+ kuponais bei kitų partnerių įsteigtais prizais.
„Mums svarbu parodyti, kad aktyvus gyvenimo būdas ir vairavimas – neatsiejami dalykai. Šis renginys leidžia moterims pademonstruoti drąsą, kūrybiškumą ir bendrystę. O Helovyno nuotaika suteikė papildomo žavesio“, – sakė renginio organizatorė, „Ladies Go“ vairuojančių moterų judėjimo įkūrėja Raimonda Jagminaitė.
„Ladies Go“ vairuojančių moterų judėjimas šiemet jau baigė sezoną ir netrukus paskelbs naujienas, po 6-ių sezonų praneš apie kitų metų formato pokyčius.
