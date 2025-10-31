CEV Iššūkio taurėje – „Kauno-VDU“ tinklininkių kovingumas ir fenomenalus norvegės pasirodymas

Rungtynės prasidėjo atkaklia kova, bet aistringai sirgalių palaikomos „Kauno-VDU“ tinklininkės sugebėjo laimėti pirmą setą ir išsiveržti į priekį.
Vėliau iniciatyvą perėmė viešnios, kurios gana užtikrintai laimėjo antrą setą. Trečiajame sete „Oksyl“ vėl turėjo pranašumą ir, nors kaunietės kovojo iki pabaigos, varžovės savo persvaros neišvaistė.
Ketvirtajame sete žaidimas buvo apylygis, bet pabaigoje „Kaunas-VDU“ pasinaudojo varžovių klaidomis ir išlygino bendrą rezultatą.
Deja, bet penktajame sete norvegės iškart atitrūko ir šeimininkėms atsakyti savo sėkmingu finišu nebepavyko.
Kauno klubui 18 taškų pelnė Martyna Paukštytė, 11 – Neringa Kačinaitė, 10 – geriausia žaidėja kauniečių gretose pripažinta Vaiva Valionytė, 9 – Eglė Makauskaitė, 6 – Miglė Šidlauskaitė, 5 – Vilūnė Rauluševičiūtė.
Varžovių gretose nesulaikomai žaidė Norvegijos rinktinės narė Ragni Knudsen. Ji pelnė net 44 taškus. Tai – neabejotinai vienas įspūdingiausių pasirodymų šio turnyro istorijoje. 10 taškų surinko Karolina Lokaas.
„Norvegės antrajame sete pradėjo žaisti greičiau ir mums reikėjo laiko, kol apsipratome prie pasiūlyto tempo. Varžovės yra vyresnės, turi daugiau patirties. Jų puolimas buvo tikrai labai geras. Ketvirtajame sete jau pavyko varžovių lygį palaikyti, bet visumoje priešininkės šįkart buvo geresnės. Pabaigoje mums pritrūko įvairesnio puolimo, galbūt šiek tiek sportinio pykčio ir agresyvumo“, – kalbėjo „Kauno-VDU“ trenerė Viltė Bogdanovič.
Atsakomosios rungtynės Norvegijoje bus žaidžiamos lapkričio 5 dieną.
„Žinoma, kad norvegės namuose turės pranašumą, bet vilčių visada yra. Prieš rungtynes abiejų komandų šansai yra lygūs. Turėsime iškart neatsilikti nuo varžovių greičiu ir išnaudoti savo šansus“, – pabrėžė V. Bogdanovič.
