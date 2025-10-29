Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

„Kauno-VDU“ tinklininkes pradeda europinę kelionę – sieks įveikti norvegišką barjerą

2025-10-29 12:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 12:42

Kauno „Kauno-VDU“ komanda jau ketvirtadienį pradeda pasirodymą CEV Iššūkio taurės turnyre. Kvalifikaciniame etape kaunietės išmėgins savo jėgas su Myrės „Oksyl“ (Norvegija) komanda.

Kauno „Kaunas-VDU“ | Evaldo Šemioto nuotr.

Kauno „Kauno-VDU" komanda jau ketvirtadienį pradeda pasirodymą CEV Iššūkio taurės turnyre. Kvalifikaciniame etape kaunietės išmėgins savo jėgas su Myrės „Oksyl" (Norvegija) komanda.

0

Pirmąsias rungtynes „Kaunas-VDU“ ketvirtadienį 18.30 val. žais Valdo Adamkaus sporto centro salėje.

„Esame nusiteikusios kovingai. Pasiruošimą sunku šiuo metu įvertinti – visada norisi geriau, o kaip seksis, pamatysime varžybų dieną. Komandoje turime keletą traumų, tačiau tikimės, kad pavyks jas įveikti“, – sakė „Kauno-VDU“ trenerė Viltė Bogdanovič.

„Oksyl“ ekipa praėjusiame Norvegijos čempionate užėmė septintąją vietą.

„Varžovės žaidžia greitą tinklinį ir turi įvairų puolimą, todėl mums reikės greitos orientacijos bei teisingų sprendimų aikštėje“, – pabrėžė V. Bogdanovič.

Lietuvos vicečempionė „Kauno-VDU“ ekipa per tarpsezonį nemažai atsinaujino. Komandą papildė keletas naujokių bei jaunų ir perspektyvių tinklininkių. Naujame „Elme Messer“ Baltijos lygos sezone kaunietės startavo su penkiomis pergalėmis iš šešių galimų.

„Labiausiai šiuo metu trūksta patirties – kai kurios žaidėjos jos turi daugiau, kitos mažiau, tačiau su laiku viskas ateis. Džiugina merginų motyvacija – tikiuosi, kad ji išliks iki pat sezono pabaigos“, – teigė „Kauno-VDU“ trenerė.

Atsakomosios CEV Iššūkio taurės kvalifikacinio etapo rungtynės bus žaidžiamos lapkričio 5 dieną Norvegijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

