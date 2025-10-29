„Žalgirio“ pergalės užkulisiai: kaip pavyko sustabdyti „Virtus“?

Pokalbį R.Kazlauskas ir E.Kirvelaitis pradėjo niūniuodami žaismingą melodiją apie Dustiną Slevą, o komandos skautas tuomet atskleidė, kodėl prieš šį susitikimą trenerių štabe tvyrojo atsargios nuotaikos.
„Neslėpsiu, su trenerių štabu kažkiek nerimavome dėl šių rungtynių. Žinome, kokia komanda yra Bolonijos „Virtus“ – galbūt prieš sezoną visi kažkiek nuvertinome ją. Ant popieriaus „Virtus“ ekipa neatrodo labai pavojinga ir Eurolygoje yra tikrai geresnių komandų, bet taip, kaip jie startavo su 4 pergalėmis ir 2 pralaimėjimais, kaip stebino ne vieną stiprų varžovą, dar ir praėjusią savaitę iškovojo įspūdingą pergalę prieš Atėnų „Panathinaikos“. Tai to nerimo iš trenerių štabo kažkiek tikrai buvo, nes tai tokia įkyri komanda, žaidžianti be vidurio puolėjo, besikeičianti gynyboje ir pastoviai spaudžianti kamuolį, o mes jau buvome matę, kas nutikdavo prieš tokias fiziškas komandas, bet labai džiaugiuosi, kad pavyko taip sužaisti“, – varžovų stiprybes pakomentavo E.Kirvelaitis.
R.Kazlauskas pabrėžė nuo pat susitikimo pradžios išvystą stiprų akcentą gynyboje – Tomas Masiulis rungtynes pradėjo žemesniu penketu ir sustabdė Carseną Edwardsą, kuris po pirmųjų 4 savo sužaistų minučių buvo prametęs visus 4 metimus ir surinkęs minus 5 naudingumo balus. Savo ruožtu E.Kirvelaitis akcentavo tai, kad žalgiriečiai stengėsi neleisti C.Edwardsui net priimti kamuolio.
„Trenerių pasitarimo metu mintis buvo tokia, kad mes net negalime leisti priimti jam kamuolio. Jei atsisuksite rungtynes nuo pradžių, matysite, kad Edwardsas jau būdavo atkirstas dar be kamuolio, o pirmųjų atakų metu Alessandro Pajola turėjo užbaigti „Virtus“ išpuolius ir išsimesti tuos nepatogius metimus. Žinojome, kad Pajola nėra užtikrintas metikas – prieš jį buvo pastatytas Edgaras Ulanovas tam, kad galėtume keistis gynyboje. Aišku, kažkiek rizikavome atiduodami Pajolai laisvesnius metimus, bet jam svarbiausia neleisti kurti žaidimo“, – dar plačiau apie žalgiriečių gynybinį planą kalbėjo E.Kirvelaitis.
Ąžuolas Tubelis antradienio vakarą dar kartelį žengė ant parketo starto penkete, o toks planas buvo pasirinktas dėl pagalbų gynyboje.
„Startavome su Tubeliu tam, kad jeigu ką, Sylvainas Francisco sulauktų pagalbos, kad iš antros linijos ateitų aukštaūgis ir spaustųsi po krepšiu, jei jau Edwardsas prakirstų pro tą pirmąją gynėjų grandį. Tai tikrai ir matėme ne vieną Moseso Wrighto bloką, Tubelio kokybiškų gynybinių epizodų, Sleva taip pat nemažai gerų darbų nuveikė aikštelėje“, – pridėjo komandos skautas.
