„76ers“ lemiamu sugrįžimu įveikė „Wizards“, Maxey – rezultatyviausias NBA žaidėjas

Pensilvanijos klubas išvykoje po pratęsimo 139:134 (32:40, 36:32, 26:38, 32:16, 13:8) palaužė Vašingtono „Wizards“ (1/3).
Didžiąją mačo dalį pirmavo šeimininkai, ketvirtąjį kėlinį pasitikdami 16 taškų pranašumu (110:94). Likus pustrečios minutės jie taip pat kontroliavo situaciją (126:116), bet tuomet tiesiog sustojo.
„76ers“ surengė spurtą 10:0, kurį vainikavo rezultatą išlyginęs Quentino Grimeso tritaškis (126:126). „Wizards“ turėjo du šansus išplėšti pergalę, tačiau Ademas Bona blokavo C.J.McCollumą, o paskutinį metimą prametė Khrisas Middletonas.
Pratęsime Vašingtono klubas vėl startavo geriau (131:126), bet „76ers“ vėl atsitiesė greitu spurtu 9:0 ir pergalę įtvirtino baudų metimais.
Galingą sezono startą pratęsė Tyrese’as Maxey – 47 minutės, 39 taškai (8/16 dvitaškių, 3/9 tritaškių, 14/16 baudų metimų), 3 atkovoti, perimtas ir 4 prarasti kamuoliai, 10 rezultatyvių perdavimų, blokas bei 3 klaidos.
37,5 taško per rungtynes verčiantis amerikietis tapo rezultatyviausiu NBA žaidėju.
Filadelfijos klube pamažu įsibėgėja ir Joelis Embiidas. Mačą prieš Orlando „Magic“ poilsiui skyręs aukštaūgis pasižymėjo 25 taškais ir sužaidė geriausią savo sezono mačą. „76ers“ pergales skina net ir laukdami Paulo George’o bei Jaredo McCaino sugrįžimų.
Keturiomis pergalėmis sezoną ši ekipa pradėjo pirmą kartą nuo 2020-ųjų, kai 8 rezultatyvių perdavimų vidurkiu startavo Benas Simmonsas.
„Wizards“ gretose geriausias buvo 20-metis prancūzas Alexandre’as Sarras – 34 minutės, 31 taškas (10/16 dvitaškių, 3/7 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 11 atkovotų, 2 perimti ir 5 prarasti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 2 blokai bei 4 pražangos.
Lygią kovą atspindi ir beveik identiškas komandų tritaškių taiklumas (17/43 ir 17/42), „Wizards“ kiek prasčiau kovojo dėl kamuolių (50:55), bet atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (33:26) ir savo gretose rado net aštuonis dviženklininkus, taško iki šios kompanijos pritrūko Camui Whitmore’ui.
Vašingtono klubas dabar keliauja į Oklahomą, „76ers“ namie priims Bostono „Celtics“.
„76ers“: Tyrese’as Maxey 39 (10 rez. perd., 14/16 baud. met.), Joelis Embiidas 25 (7 atk. kam., 5 rez. perd., 3/6 tritaškių), Quentinas Grimesas 23 (7 atk. kam., 3/10 tritaškių, 3 per. kam.), Kelly Oubre 17 (11 atk. kam., 3/5 tritaškių), V.J.Edgecombe’as 14 (6 atk. kam., 4 rez. perd., 4/8 tritaškių), Jabari Walkeris 8 (3/3 dvitaškių).
„Wizards“: Alexandre’as Sarras 31 (11 atk. kam., 5 rez. perd., 5 klaidos, 3/7 tritaškių), Kyshawnas George’as 20 (9 atk. kam., 7 rez. perd., 4/7 tritaškių), Marvinas Bagley (7 atk. kam., 6/7 dvitaškių) ir C.J.McCollumas (7 rez. perd., 4/14 metimų) po 14, Corey Kispertas (5 atk. kam., 2/8 tritaškių) ir Khrisas Middletonas (10 atk. kam.) po 13, Carltonas Carringtonas (5 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Tre Johnsonas po 10, Camas Whitmore’as 9.
