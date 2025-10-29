Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pamatę, kas Sauliui Baniuliui nutiko darbe, žmonės prapliupo juokais: „Vyrams taip būna“

2025-10-29 20:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-29 20:00

Dirbant radijuje nutinka visko – nuo rimtų akimirkų iki pačių kurioziškiausių situacijų, dėl kurių vėliau dar ilgai juokiasi tiek vedėjai, tiek klausytojai. Štai „Power Hit Radio“ laidos „Šok į kelnes“ vedėjas Saulius Baniulis darbe vos neužmigo stovėdamas. 

2

Socialiniame tinkle „Facebook“ esančiame „Power Hit Radio“ puslapyje buvo pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota kuriozinė situacija.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paviešintame klipe matyti, kaip S. Baniulis, būdamas darbe ir stovėdamas prie mikrofono, vos neužmigo stovėdamas – vedėjas, įsmeigęs žvilgsnį į vieną vietą, kurį laiką tiesiog nejudėjo.  

„Ar girdėjot, kad šiandien Saulius buvo prisnūdęs eteryje, atmerktomis akimis, stovėdamas?.. 

Kažin, ką galvojo?“ – prie vaizdo įrašo pridūrė „Power Hit Radio“.  

Įrašas sulaukė daugybės reakcijų

Išvydę šią akimirką, „Power Hit Radio“ klausytojai prapliupo juokais – vaizdo įrašas sulaukė daugybės reakcijų.  

„Pas vyrus taip „procesorius“ išsivalo“, – juokavo vienas klausytojas.  

„Kai prisimeni, kad lekiant į darbą kažkoks kalenimo garsas girdėjosi ir dabar atlieki mašinos rentgeną mintyse“, – šmaikštavo kitas.  

„Na, o jai rimtai pagalvojus...  Mes, vyrai, nesuprasim, kaip moteris vienu metu gali daryti kelis darbus, o jos nesupras tuščio žvilgsnio, kai žiūrim ir apie nieką negalvojame“, – pridūrė trečias.

