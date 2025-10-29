Pamatę, kas Sauliui Baniuliui nutiko darbe, žmonės prapliupo juokais: „Vyrams taip būna“

Socialiniame tinkle „Facebook“ esančiame „Power Hit Radio“ puslapyje buvo pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota kuriozinė situacija.
Paviešintame klipe matyti, kaip S. Baniulis, būdamas darbe ir stovėdamas prie mikrofono, vos neužmigo stovėdamas – vedėjas, įsmeigęs žvilgsnį į vieną vietą, kurį laiką tiesiog nejudėjo.
„Ar girdėjot, kad šiandien Saulius buvo prisnūdęs eteryje, atmerktomis akimis, stovėdamas?..
Kažin, ką galvojo?“ – prie vaizdo įrašo pridūrė „Power Hit Radio“.
Įrašas sulaukė daugybės reakcijų
Išvydę šią akimirką, „Power Hit Radio“ klausytojai prapliupo juokais – vaizdo įrašas sulaukė daugybės reakcijų.
„Pas vyrus taip „procesorius“ išsivalo“, – juokavo vienas klausytojas.
„Kai prisimeni, kad lekiant į darbą kažkoks kalenimo garsas girdėjosi ir dabar atlieki mašinos rentgeną mintyse“, – šmaikštavo kitas.
„Na, o jai rimtai pagalvojus... Mes, vyrai, nesuprasim, kaip moteris vienu metu gali daryti kelis darbus, o jos nesupras tuščio žvilgsnio, kai žiūrim ir apie nieką negalvojame“, – pridūrė trečias.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!