  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Atėjęs į studiją radijo vedėjas Edgaras negalėjo patikėti, kas vyksta: suprato tik pažvelgęs į šiukšliadėžę

2025-09-25 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 15:55

Power Hit Radio“ studijoje netrūksta juokingų kuriozių, o šįkart vienas tokių nutiko radijo laidų vedėjui Edgarui Kožuchovskiui

Power Hit Radio" studijoje netrūksta juokingų kuriozių, o šįkart vienas tokių nutiko radijo laidų vedėjui Edgarui Kožuchovskiui

2

Socialiniame tinkle Facebook patalpintame įrašė matosi, kaip E. Kožuchovskis suglumęs dairosi studijoje, kol fone garsiai groja muzika.

Negalėjo nustoti juoktis

Tuo tarpu kitą vedėja – Laura Ignotavičiūtė – negali užgniaužti besiveržiančio juoko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pas tave čia taip kompas kala? Išjunk“, – sako jai Edgaras.

Tačiau garsi muzika netyla, kaip ir Lauros juokas, kol Edgaras vis dar dairosi aplinkui, stengdamasis suorasti, iš kur groja muzika.

Geriau įsiklausęs jis supranta, kad garsas sklinda iš žemai – tiesiai iš šiukšliadėžės.

„Čia iš šiukšliadėžės groja?“, – juokdamasis klausia vedėjas, besilenkdamas paimti ten esančio muzikos grotuvo.

Laura tuo metu jau šluostosi juoko ašaras.

„Aš tik ką užėjau į studiją, ir studijoje belekaip garsiai groja muzika. Ir aš klausiu Lauros: čia iš tavo kompiuterio taip? Ir ar suprantu, kad toks garsas tikrai ne iš kompiuterio“, – juokdamasis pasakoja klausytojams Edgaras.

