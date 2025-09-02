Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vestuvių proga radijo laidų vedėjas Rokas sulaukė neįtikėtinos kolegų staigmenos: parodė visiems

2025-09-02
2025-09-02 16:25

„Power Hit Radio“ bei švenčių vedėjas Rokas Lukošaitis su sužadėtine Gabija rugpjūčio 16-ąją įsimins visam likusiam gyvenimui, nes prieš Dievą vienas kitam ištarė lemtingąjį „taip“. Praūžus vestuvėms paaiškėjo, kokį nuotaikingą sveikinimą jauniesiems buvo paruošę Roko kolegos iš „Power Hit Radio“.

0

„Power Hit Radio“ pasidalijo, kokį vestuvinį sveikinimą su visa komanda paruošė R. Lukošaičio ir jo mylimosios Gabijos santuokos proga.

Paviešino staigmeną

Paaiškėjo, kad „Power Hit Radio“ komandai teko padirbėti TV3 Žinių studijoje – iš čia radijo laidų vedėjai nuotaikingai siuntė sveikinimus ir linkėjimus jaunavedžiams.

„Sveiki, gerbiami žiūrovai. Turime karštų naujienų, nes šiandien Kaune vyksta tai, kas tikrai galime teigti, jog sudaužė ne vieną širdį ant Lietuvos žemelės“, – sveikinimą pradėjo Saulius Baniulis, įsikūnijęs į Žinių vedėją.

Sveikinimą pratęsė Elena Karalienė: „Niekas negalėjo pagalvoti, kad šiandien, rugpjūčio 16 dieną, įvyks nuostabios, Roko Lukošaičio ir jo mylimosios Gabijos vestuvės. Mūsų žiniomis, šiuo metu vakarėlio pasikūrimas vyksta Kairiūkščio dvare. Rokai, galiu pasakyti, kad šis kelias tikrai nebus lengvas, bet juo eiti tikrai verta.“

Vėliau žodis buvo perduotas sporto žinių vedėjui, kuriuo netikėtai tapo Laurynas Matonis: „Čia Laurynas Matonis ir sporto žinios, o jose – liūdnos žinios Kauno „Žalgirio“ fanams. Liūdi tiek palaikymo komandos sirgalės, tiek šokėjos, nes Rokas Lukošaitis pasirašė ilgametį kontraktą su Gabija Lileikaite ir iškrenta iš žaidimo.

Taip pat kažkodėl liūdi ir Kauno „Žalgirio“ krepšininkai, tikėtina, dėl Gabijos Lileikaitės pasitraukimo iš aikštelės. Na, tikėkimės, „Žalgirio“ fanai turės kuo didžiuotis ir linksmintis, o mes linkime gražios šventės mūsų jauniesiems. Na, ar šventės nesugadins orai, netrukus sužinosite.“

Po to vaizdo įraše pasirodė ir „Power popietės“ vedėjai Edgaras Kožuchovskis ir Laura Ignatovičiūtė.

„Laba diena, gerbiamieji vestuvių žiūrovai ir svečiai. Pagal artimiausią prognozę šiandien Kaune lyja meile, džiaugsmu ir tiesiog nuostabia nuotaika. Didžiausi sveikinimai ir linkėjimai mūsų naujai porai“, – kalbėjo E. Kožuchovskis.

Prie linkėjimų prisijungė ir L. Ignatovičiūtė: „Didžiausi sveikinimai, didžiausia meilė, nuoširdžiausi linkėjimai nuo „Power popietės“. Tikime, kad šiandien Kaune ne tik lyja ir sninga meile, bet ir vakare bus audringa, triukšminga, griausminga, sėkminga, bent jau viename kambaryje, nuo tų audrų, lovos tikrai lūš.“

Galiausiai ekrane pasirodė ir astrologas Naglis Šulija: „Rokai ir Gabijai, Jums linkėjimai tiesiai iš orų studijos, lai jūsų asmeninis dangus visada būna tik giedras. Jeigu užplauks kokie debesėliai, ateikit pas dėdę Naglį, padarysime horoskopą, viską išsiaiškinsime. Sėkmės Jums gyvenime.“

Visą sveikinimą žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje. 

