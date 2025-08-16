Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Radijo laidų vedėjas Rokas Lukošaitis vedė mylimąją Gabiją: pamatykite šventės akimirkas

2025-08-16 14:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-16 14:18

Viena gražiausių bei įsimintiniausių švenčių žmogaus gyvenime yra vestuvės. „Power hit radio“ bei švenčių vedėjas Rokas Lukošaitis su sužadėtine Gabija rugpjūčio 16-ąją dieną įsimins visam likusiam gyvenimui, nes prieš Dievą jie vienas kitam ištarė lemtingąjį taip. Kiek anksčiau, dar prieš vestuves, Rokas ir Gabija pasidalino šventės planais ir atskleidė už ką teko sumokėti brangiausiai.

Radijo laidų vedėjas Rokas Lukošiūnas vedė mylimąją Gabiją (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
20

Viena gražiausių bei įsimintiniausių švenčių žmogaus gyvenime yra vestuvės. „Power hit radio“ bei švenčių vedėjas Rokas Lukošaitis su sužadėtine Gabija rugpjūčio 16-ąją dieną įsimins visam likusiam gyvenimui, nes prieš Dievą jie vienas kitam ištarė lemtingąjį taip. Kiek anksčiau, dar prieš vestuves, Rokas ir Gabija pasidalino šventės planais ir atskleidė už ką teko sumokėti brangiausiai.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rokas yra kaunietis, o Gabija iš Ignalinos, todėl teko pasvarstyti, kur daryti šventę, Gabijos ar Roko gimtajame mieste. Porai pasirinkus Kauno miestą, bažnyčios vieta tapo simboline ir Roko šeimoje jau sekanti kaip tradicija.

REKLAMA
REKLAMA

Radijo laidų vedėjas Rokas Lukošaitis vedė mylimąją Gabiją
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Radijo laidų vedėjas Rokas Lukošaitis vedė mylimąją Gabiją

„Taip jau sutapo, jog Vytauto Didžiojo bažnyčioje tuokėsi mano tėvai ir toje bažnyčioje krikštijo mane“, – pasakoja Rokas.

REKLAMA

„Kaip nors specialiai mes bažnyčios nesirinkome ir neturėjome kokių nors pageidavimų“, – papildo Gabija.

Sužadėtiniai prakalbę apie šventės datą juokiasi, jog įvyko toks netikėtumas. Vestuvių data yra rugpjūčio 16 diena, per šventus Rokus, tuokiasi taip pat Rokas ir išsiduoda, jog šventės vieta, vakarinė dalis bus Kauno rajone – Rokuose.

„Mes norėjome, kad būtų rugpjūčio mėnuo, nes iš mano praktikos, kaip vestuvių vedėjo, šis mėnuo geriausias, bet ar taip bus šiemet, nežinau, o antras dalykas, tai ėjom per savaitgalius, žiūrėjom, jog graži data, dar ir atlaidai tą dieną, taip sutapo“, – apie datą pasakoja Rokas.

REKLAMA
REKLAMA

„Tiesiog nenorėjom didelės bažnyčios, kaip Prisikėlimo bažnyčia. Čia jau nelabai mūsų tema. Dar svarstėme apie Kulautuvos bažnyčią, ten ji tokia mažytė, jauki, bet apsigalvojom ir pasilikom prie Vytauto bažnyčios“, –  atvirauja pora.

Rokas ir Gabija atskleidė, jog šventėje dalyvaus neįprastai didelis žmonių skaičius. Šventėje bus net 80 žmonių, o į bažnyčią ateis pasveikinti, galimai, dar daugiau. Pora minėjo, jog nesinorėjo didelės bažnyčios, o Vytauto Didžiojo bažnyčia nepasižymi itin didele erdve, tad čia kyla klausimas ar į bažnyčią tilps visi žmonės?

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jei atvirai, nežinom, tikrai. Jei ateitų daugiau nei 80 žmonių, kuriuos kvietėme į šventę, tai darom prielaidą, kad teks pastovėti lauke arba  kur nors šonuose“, – juokiasi Rokas.

„Kunigas dar tiek žmonių nebus matęs, nes kai buvom bažnyčioje, klausė, kokio kiekio tikėtis ir mums pasakius skaičių nusijuokė“, – prideda Gabija.

REKLAMA

Vestuvių scenarijus

Dažnu atveju, vestuvių programa pas daugumą būna ta pati, Rokas ir Gabija čia iš kitų išsiskiria vienu noru. Pora dieną pradeda atskirai, ruošdamiesi skirtingose vietose ir nematydami vienas kito, tačiau jie bus ne vieni. Rokas atskleidžia, kas dalyvaus kartu:

„Mes iki ceremonijos turėsime pasiruošimo fotosesiją, bet mes labai norėjome, jog dalyvautų vienas iš tėvų. Su Gabija bus mama, o su manimi bus mano tėtis, tai turėsime nuotraukų ir pasiruošimo fotosesijos, ir su tėvais“.

REKLAMA

Vėliau, po pasiruošimo fotosesijos Rokas ir Gabija vyksta į bažnyčią, po jos laukia svečių, kartu pakelti šampano taurę ir pasidžiaugti naujai gimusia santuoka. Po bažnyčios ir pasibuvimo su svečiais, jaunieji vyksta fotosesijai, bet čia Rokas, kaip tikras vyras, nesikiša:

„Tiesa pasakius, kur vyks ta fotosesija, aš iš tikrųjų net neatsimenu, nes fotografas sakė nesirūpinti, viską suorganizuos, tai kažkaip pasitikim ir nesukam galvos“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gabija pratęsia, jog viena iš vietų nuotraukoms bus dvaras:

„Vyksime į dvarą, kažkoks senas dvaras Kauno rajone, bet įdomu, nes jis vis dar gyvenamas, ten gyvena žmonės“, – nuostaba dalinasi Gabija.

Vėliau, jeigu oras leis, jaunuosius bus galima sutikti senamiesčio gatvėmis, kur tęsis fotosesija.

Vakarinė dalis persikels į Kauno rajoną. Rokas ir Gabija juokiasi sutapimu, jog ir vėl dominuoja Roko vardas, nes pora pasirinko Rokus. Čia jau dominavo ne vietos grožis, o svarba, jog tilptų tiek svečių. Pora išsiduoda, jog sodyba buvo brangiausia, už ką teko pakloti vestuvėse.

REKLAMA

Vestuvių organizavimas

Nors šiais laikais itin populiaru yra samdytis vestuvių organizatorius ir nesukti sau galvos, tačiau Rokas ir Gabija nusprendė visu planavimu užsiimti patys, bet pripažįsta, jog didžiąją darbo dalį čia padarė Gabija.

Ruošis sužadėtiniai pradėjo itin anksti, kaip teigia, mėnesį po to, kada Rokas pasipiršo. 

REKLAMA

„Kadangi pradėjome užsisakinėti tiekėjus labai anksti, išvengėme to, jog puse rastų tiekėjų būtų užimti, tai dėl to džiaugiamės, jog pradėjus ruoštis anksti, gavome visus ką norėjome, tai tas ankstyvas pasiruošimas palengvino viską ir taip nesijautė, jog labai intensyviai planuojam, nes viskas gavosi po truputį, tai nuėmė tą pabaigos jauduliuką“, – apie organizavimą pasakoja Gabija.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kai mums liko metai iki šventės, mes jau daug ką turėjome“, – sako Rokas.

Pyktis dėl tiekėjų bei paslaugų tarpusavyje tikrai nereikėjo. Rokas atvirauja, jog Gabija yra nuolanki ir pasitikinti, todėl viskas vyko bendru nutarimu. Kadangi Rokas yra vestuvių vedėjas, jis labai gerai žino, kas ir kaip turėtų būti, iš kur ir ką užsakinėti, tai šioje vietoje sužaidė Roko patirtis.

REKLAMA

Rokas neslepia, kadangi taip pat yra ir vestuvių vedėjas, tad visas scenarijus yra pažįstamas, tačiau turėjo prašymą vestuvių vedėjui, kuris ves jų vestuves:

„Aš vedėjui pasakiau, jog darytų viską pagal save ir man nieko nesakytų, nes aš pagal nuotrupas jau žinosiu kas bus ir ko tikėtis, tai aš vedėjui paminėjau, tegul daro tai, ką daro“.

Pokalbyje Gabija išsiduoda, jog, vis dėlto, renkasi ilgesnę pavardės versiją ir taps Gabija Lukošaitienė. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų