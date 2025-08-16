Radijo laidų vedėjas Rokas Lukošaitis vedė mylimąją Gabiją: pamatykite šventės akimirkas

Rokas yra kaunietis, o Gabija iš Ignalinos, todėl teko pasvarstyti, kur daryti šventę, Gabijos ar Roko gimtajame mieste. Porai pasirinkus Kauno miestą, bažnyčios vieta tapo simboline ir Roko šeimoje jau sekanti kaip tradicija.
„Taip jau sutapo, jog Vytauto Didžiojo bažnyčioje tuokėsi mano tėvai ir toje bažnyčioje krikštijo mane“, – pasakoja Rokas.
„Kaip nors specialiai mes bažnyčios nesirinkome ir neturėjome kokių nors pageidavimų“, – papildo Gabija.
Sužadėtiniai prakalbę apie šventės datą juokiasi, jog įvyko toks netikėtumas. Vestuvių data yra rugpjūčio 16 diena, per šventus Rokus, tuokiasi taip pat Rokas ir išsiduoda, jog šventės vieta, vakarinė dalis bus Kauno rajone – Rokuose.
„Mes norėjome, kad būtų rugpjūčio mėnuo, nes iš mano praktikos, kaip vestuvių vedėjo, šis mėnuo geriausias, bet ar taip bus šiemet, nežinau, o antras dalykas, tai ėjom per savaitgalius, žiūrėjom, jog graži data, dar ir atlaidai tą dieną, taip sutapo“, – apie datą pasakoja Rokas.
„Tiesiog nenorėjom didelės bažnyčios, kaip Prisikėlimo bažnyčia. Čia jau nelabai mūsų tema. Dar svarstėme apie Kulautuvos bažnyčią, ten ji tokia mažytė, jauki, bet apsigalvojom ir pasilikom prie Vytauto bažnyčios“, – atvirauja pora.
Rokas ir Gabija atskleidė, jog šventėje dalyvaus neįprastai didelis žmonių skaičius. Šventėje bus net 80 žmonių, o į bažnyčią ateis pasveikinti, galimai, dar daugiau. Pora minėjo, jog nesinorėjo didelės bažnyčios, o Vytauto Didžiojo bažnyčia nepasižymi itin didele erdve, tad čia kyla klausimas ar į bažnyčią tilps visi žmonės?
„Jei atvirai, nežinom, tikrai. Jei ateitų daugiau nei 80 žmonių, kuriuos kvietėme į šventę, tai darom prielaidą, kad teks pastovėti lauke arba kur nors šonuose“, – juokiasi Rokas.
„Kunigas dar tiek žmonių nebus matęs, nes kai buvom bažnyčioje, klausė, kokio kiekio tikėtis ir mums pasakius skaičių nusijuokė“, – prideda Gabija.
Vestuvių scenarijus
Dažnu atveju, vestuvių programa pas daugumą būna ta pati, Rokas ir Gabija čia iš kitų išsiskiria vienu noru. Pora dieną pradeda atskirai, ruošdamiesi skirtingose vietose ir nematydami vienas kito, tačiau jie bus ne vieni. Rokas atskleidžia, kas dalyvaus kartu:
„Mes iki ceremonijos turėsime pasiruošimo fotosesiją, bet mes labai norėjome, jog dalyvautų vienas iš tėvų. Su Gabija bus mama, o su manimi bus mano tėtis, tai turėsime nuotraukų ir pasiruošimo fotosesijos, ir su tėvais“.
Vėliau, po pasiruošimo fotosesijos Rokas ir Gabija vyksta į bažnyčią, po jos laukia svečių, kartu pakelti šampano taurę ir pasidžiaugti naujai gimusia santuoka. Po bažnyčios ir pasibuvimo su svečiais, jaunieji vyksta fotosesijai, bet čia Rokas, kaip tikras vyras, nesikiša:
„Tiesa pasakius, kur vyks ta fotosesija, aš iš tikrųjų net neatsimenu, nes fotografas sakė nesirūpinti, viską suorganizuos, tai kažkaip pasitikim ir nesukam galvos“.
Gabija pratęsia, jog viena iš vietų nuotraukoms bus dvaras:
„Vyksime į dvarą, kažkoks senas dvaras Kauno rajone, bet įdomu, nes jis vis dar gyvenamas, ten gyvena žmonės“, – nuostaba dalinasi Gabija.
Vėliau, jeigu oras leis, jaunuosius bus galima sutikti senamiesčio gatvėmis, kur tęsis fotosesija.
Vakarinė dalis persikels į Kauno rajoną. Rokas ir Gabija juokiasi sutapimu, jog ir vėl dominuoja Roko vardas, nes pora pasirinko Rokus. Čia jau dominavo ne vietos grožis, o svarba, jog tilptų tiek svečių. Pora išsiduoda, jog sodyba buvo brangiausia, už ką teko pakloti vestuvėse.
Vestuvių organizavimas
Nors šiais laikais itin populiaru yra samdytis vestuvių organizatorius ir nesukti sau galvos, tačiau Rokas ir Gabija nusprendė visu planavimu užsiimti patys, bet pripažįsta, jog didžiąją darbo dalį čia padarė Gabija.
Ruošis sužadėtiniai pradėjo itin anksti, kaip teigia, mėnesį po to, kada Rokas pasipiršo.
„Kadangi pradėjome užsisakinėti tiekėjus labai anksti, išvengėme to, jog puse rastų tiekėjų būtų užimti, tai dėl to džiaugiamės, jog pradėjus ruoštis anksti, gavome visus ką norėjome, tai tas ankstyvas pasiruošimas palengvino viską ir taip nesijautė, jog labai intensyviai planuojam, nes viskas gavosi po truputį, tai nuėmė tą pabaigos jauduliuką“, – apie organizavimą pasakoja Gabija.
„Kai mums liko metai iki šventės, mes jau daug ką turėjome“, – sako Rokas.
Pyktis dėl tiekėjų bei paslaugų tarpusavyje tikrai nereikėjo. Rokas atvirauja, jog Gabija yra nuolanki ir pasitikinti, todėl viskas vyko bendru nutarimu. Kadangi Rokas yra vestuvių vedėjas, jis labai gerai žino, kas ir kaip turėtų būti, iš kur ir ką užsakinėti, tai šioje vietoje sužaidė Roko patirtis.
Rokas neslepia, kadangi taip pat yra ir vestuvių vedėjas, tad visas scenarijus yra pažįstamas, tačiau turėjo prašymą vestuvių vedėjui, kuris ves jų vestuves:
„Aš vedėjui pasakiau, jog darytų viską pagal save ir man nieko nesakytų, nes aš pagal nuotrupas jau žinosiu kas bus ir ko tikėtis, tai aš vedėjui paminėjau, tegul daro tai, ką daro“.
Pokalbyje Gabija išsiduoda, jog, vis dėlto, renkasi ilgesnę pavardės versiją ir taps Gabija Lukošaitienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!