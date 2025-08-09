Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Tetos vestuvių dovana šiauliečių porą paliko be žado: „Verkti ar juoktis?“

2025-08-09 14:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-09 14:25

Vasara – vestuvių metas. Kartu su šventine nuotaika ir meilės prisipažinimais atkeliauja ir staigmenos, kurios jaunavedžiams įsimena visam gyvenimui. Vienos jų būna malonios, kitos – tokios netikėtos, kad ilgai lieka pokalbių tema tarp šeimos ir draugų.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Vasara – vestuvių metas. Kartu su šventine nuotaika ir meilės prisipažinimais atkeliauja ir staigmenos, kurios jaunavedžiams įsimena visam gyvenimui. Vienos jų būna malonios, kitos – tokios netikėtos, kad ilgai lieka pokalbių tema tarp šeimos ir draugų.

1

Kad vestuvių dovanos taptų maloniu prisiminimu, o ne gluminančia staigmena, tv3.lt primena prieš kelerius metus skaitytojos atsiųstą laišką – jame aprašyta istorija, kai šventės proga gautas siurprizas jauniesiems sukėlė klausimą: verkti ar juoktis?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dovana suglumino

„Matau, kad vis daugiau merginų ryžtasi viešai papasakoti savo vestuvių perliukus. Nutariau ir aš pasidalinti patirtimi iš savo vestuvių ir galbūt perspėti kitus, ko jokiais būdais nevertėtų dovanoti jauniesiems“, – rašė naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi skaitytoja šiaulietė Viktorija.

Taigi, prieš metus, vasarą, mes nusprendėme su vyru susituokti. Vestuvės buvo ganėtinai kuklios, kvietėme tik artimiausius šeimos narius. Vestuvėse dalyvavo ir iš Anglijos atskridusi mano teta Virginija. Su ja prieš tai matėmės tikrai senokai, tačiau į mano tėvų namus ji atvyko keletą savaičių prieš vestuves.

Neneigsiu, kad vos tik pamačiusi mane ji burbtelėjo, kad „kaipgi aš čia pasitaisiusi, keletą kilogramų man prie veido tikrai nemaišo“. Tą akimirką numojau ranka, pagalvojau, kad seniai matėmės, teta amžiuje, o ir svarstyklės man rodė visada tuos pačius skaičius.

Ir štai išaušo mūsų su vyrų vestuvių diena. Šventė praėjo gražiai, sklandžiai ir jaukiai. Sekančią dieną, žinoma, kaip ir daugelis jaunavedžių su vyru peržiūrėjome svečių dovanas. Ištraukę tetos dėžutę ir pamatę, kas joje, su vyru nežinojome verkti ar juoktis.

Ji mums padovanojo naujagimio drabužėlių. Bet aš juk net nesilaukiau? Nesupratome, ar ji pagalvojo, kad aš laukiuosi, ar norėjo mums į ateitį padovanoti tų drabužėlių, bet vestuvių proga gauti naujagimio drabužių..? Jaučiausi tikrai nemaloniai... Tad, mielieji, būkite geri, nedovanokite jaunavedžiams tokių keistų dovanų...

Autorius: skaitytoja Viktorija

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

