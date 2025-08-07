Nuotaka skyrybų prašymą pateikė 48 val. po vestuvių: giminė šokiruota

Moteris buvo pagirta už tai, kad išsiskyrė su vyru praėjus vos 48 valandoms po vestuvių ceremonijos, nes ypatingąją dieną iš jos pasityčiojo.
Ji papasakojo, kad sužadėtinis Jake‘as, ruošdamasis jų ypatingai dienai, pradėjo žiūrėti vestuvinių pokštų vaizdo įrašus ir, nors pažadėjo, kad per vestuves nieko panašaus neiškrės, savo pažado neištesėjo, rašo mirror.co.uk.
Vyro pokštas supykdė kaip reikiant
Savo istoriją moteris išdėstė socialinio tinklo „Reddit“ forume. Pasak jos, tuose vaizdo įrašuose buvo rodomi „juokingi“ momentai, pavyzdžiui, kaip jaunikis teškia tortą nuotakai į veidą – ir visa tai rodoma stambiu planu.
Ji iš karto jam pasakė, jog nieko panašaus jų vestuvėse nenori matyti. Jis tik nusijuokė ir pasakė, kad nieko ir neplanuoja.
„Maniau, kad tuo viskas ir baigsis, bet vis užklupdavau jį su draugais kažką rezgant, – pasakojo moteris. – Jis staiga panoro vestuvių fotografą ir tortą pasirinkti pats.“
Džiaugdamasi, kad jis domisi vestuvių planavimu, ji sužadėtinio ketinimams pritarė.
„Vestuvių išvakarėse jam priminiau, kad jei jis iškrės ką nors panašaus, nedelsiant su juo išsiskirsiu, – tęsė ji. – Kai atėjo vestuvių diena, iki ceremonijos viskas vyko sklandžiai... kol atėjo akimirka, kai reikėjo pjaustyti tortą.“
„Priešais mus stovėjo fotografas su fotoaparatu rankoje, o visi svečiai stebėjo, kaip aš pirma prapjoviau tortą, – toliau pasakojo ji. – Staiga pajutau ranką ant pakaušio, stumiančią mane veidu į tortą. Buvo sugadintas ne tik mano makiažas, bet ir vestuvinė suknelė, o svečiai juokėsi – garsiausiai kvatojo mano vyras.“
Tą akimirką užfiksavo fotografas, o jaunikis pasakė, kad tai bus jų vestuvinė nuotrauka. Supykusi nuotaka trenkė Jake‘ui per veidą ir ašarodama išbėgo iš salės. Norėdamas įsitikinti, ar jai viskas gerai, jaunikio brolis Frankas nusekė paskui nuotaką.
„Ačiū Dievui, karma netruko ateiti ir ji pasirodė Jake‘o brolio pavidalu, – tęsė ji. – Nubėgau į tualetą ir pradėjau verkti, kai staiga iš salės išgirdau garsų šauksmą – tai buvo jo brolis Frankas. Vos galėjau suprasti, ką jis sako, o kai išėjau iš tualeto, jis manęs jau laukė.“
„Frankas sakė, kad mano vyras nori man kažką pasakyti. Jake‘as drebėjo ir atsiprašinėjo nežiūrėdamas man į akis, – toliau pasakojo moteris. – Frankas liepė jam pažvelgti man į akis ir dar kartą atsiprašyti. Tą akimirką net šiek tiek išsigandau Franko, nes visada jį laikiau maloniu ir švelniu žmogumi. Niekada anksčiau nebuvau mačiusi jo taip supykusio.“
Pasak moters, Jake‘as dar kartą atsiprašė ir tada Frankas nuvedė jaunuosius atgal į salę, kurioje staiga tapo labai tylu, o dauguma artimųjų sutrikę suko akis į šoną. Šventė buvo sugadinta ir Frankas nuotaką parvežė namo.
Važiuojant namo Frankas jai atskleidė, kad vaikystėje Jake‘as niekada nepraleisdavo progos sugadinti bet kokią šventę. Per gimtadienį jis tėkšdavo tortą į Franko veidą ar sulaužydavo jo dovanas.
Tėvai, deja, visada į tai numodavo ranka, sakydami, jog taip elgiasi visi vaikai, taigi Frankui tekdavo kaskart kęsti pažeminimus, tačiau kai jis pamatė, kad jo brolis sumurkdė nuotakos veidą į tortą, suvokė, kad jis tiesiog yra blogas žmogus, kuriam kitų pažeminimas teikia didžiulį pasitenkinimą.
Išsiskyrė praėjus vos 48 valandoms po vestuvių
„Aš Franko paklausiau, ar jo nuomone ne per aštriai sureaguočiau, jei išsiskirčiau su Jake‘u, tačiau jis mane palaikė ir tvirtino, jog nusipelniau geresnio vyro ir jam nerūpi, kaip dėl to jausis jo brolis, nes jis pats to prisiprašė, – pridūrė moteris. – Tada jis man pasakė, kad jei reikės pagalbos susirinkti daiktus, jis man padės, ir davė savo telefono numerį.“
Praėjus vos 48 valandoms po vestuvinių įžadų davimo, moteris padavė skyrybų prašymą. Jake‘as maldavo jam atleisti, nes tai buvęs tik nepavojingas pokštas. Tiek jis, tiek jo šeima moterį tikino, kad būtų juokinga dėl to nutraukti santuoką.
Pasak moters, ji į viską žiūrinti kitaip. Jei vyras vis tiek daro savo nepaisydamas daugkartinių prašymų to nedaryti net tada, kai prisiekė to nedarysiąs, niekada nebus galima juo pasitikėti.
„Atrodo, kad jo brolis Frankas yra vienintelis, kuris dabar mane palaiko, – pridūrė moteris. – Aš ištversiu skyrybas. Išsakiau savo išgyvenimus, o jūs galite galvoti apie mane ką tik norite.“
„Apgailestauju, kad taip nutiko, bet labai tavimi didžiuojuosi, – komentuodamas jos įrašą sakė vienas vartotojas. – Tu ne kartą jį įspėjai, o jis manė, kad jam svarbiau pasityčioti, nei būti patikimu partneriu. Nežinau, kodėl žmonės mano, kad pažeminimas yra pokštas. Jei turi aiškinti, kad tai buvo pokštas, tai nėra juokinga.“
„Geriausios sėkmės, – rašė kitas. – Prašau, perduok Frankui, kad jis geras žmogus, ir mes vertiname, jog jis tave palaiko.“
„Jake‘as melavo ir elgėsi nepagarbiai. Akivaizdu, kad tai ne tie dalykai, kurių norisi santuokoje, – pritarė kažkas kitas. – Išsiskyrusi su juo dabar, išvengsi daug širdies skausmo ateityje. Nusipelnei geresnio.“
„Jūs jam pasakėte, kokios bus pasekmės, – pastebėjo kažkas kitas. – Dabar jam teks gyventi su šiuo pasirinkimu. Nemanau, kad turite skirtis – jei per tam tikrą laiką nepateiksite santuokos liudijimo, teisiškai nesate susituokę.“
