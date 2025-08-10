Treniruotės metu Edgaras Kožuchovskis pademonstravo savo pilvo presą: „Vienas kubas matosi“

Vos atvykę į Žemaitijos širdyje esantį miestelį, Laura ir Edgaras nusprendė dieną pradėti aktyviai. Ji pasirinko tokį treniruoklį, kad galėtų „slysti“ kaip ant slidžių, o jis – pasitikrinti pilvo preso formą.
„Pabandykit, gerbiamieji TV6 televizijos žiūrovai, treniruot savo presą, gražiai atrodyt prieš kameras ir dar pasakot apie [miestelio istoriją]... biškį bloga, žinok“, – sakė Edgaras.
Laura, stebėdama kolegą, negailėjo ironijos:
„Štai kaip atrodo žmogus maksimaliai mylintis save.“
O kai Edgaras paklausė, ar matosi kubeliai, ji atkirto:
„Vienas kubas matosi. Kubas kvadratu, Edgarai, nebent.“
Be juokelių apie „kubus“ ir sporto, vedėjai domėjosi ir Kulių pavadinimo kilme. Pasak Edgaro, yra dvi versijos – žemaitiškai „kūlis“ reiškia akmenį, o „kulis“ be ilgosios balsės – juodadarbį.
„Čia kaip mes su tavim“, – šypsojosi jis.
Ką dar jie išvydo žavioje Žemaitijos gyvenvietėje, ką vietiniai papasakojo apie savo miestelį ir ar Edgarui pavyko „išspausti“ daugiau nei vieną kubą?
Visą laidą žiūrėkite straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje arba 20 val. per TV6!
Laidą „Turisto Lituano“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 20 val. per TV6 televiziją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!