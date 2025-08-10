Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Treniruotės metu Edgaras Kožuchovskis pademonstravo savo pilvo presą: „Vienas kubas matosi“

2025-08-10 19:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-10 19:50

Šį sekmadienį TV6 laidoje „Turisto lituano“ – dar viena nuotaikinga Edgaro Kožuchovskio ir Lauros Ignatovičiūtės kelionė. Šįkart vedėjai atsidūrė mažame, bet žaviame miestelyje – Kuliuose, Plungės rajone, kur gyvena vos 526 žmonės. Ir nors ryto pradžia buvo rami, netrukus Laura pasiūlė Edgarui „prasimakačėlinti“ ant treniruoklių.

Šį sekmadienį TV6 laidoje „Turisto lituano“ – dar viena nuotaikinga Edgaro Kožuchovskio ir Lauros Ignatovičiūtės kelionė. Šįkart vedėjai atsidūrė mažame, bet žaviame miestelyje – Kuliuose, Plungės rajone, kur gyvena vos 526 žmonės. Ir nors ryto pradžia buvo rami, netrukus Laura pasiūlė Edgarui „prasimakačėlinti“ ant treniruoklių.

REKLAMA
0

Vos atvykę į Žemaitijos širdyje esantį miestelį, Laura ir Edgaras nusprendė dieną pradėti aktyviai. Ji pasirinko tokį treniruoklį, kad galėtų „slysti“ kaip ant slidžių, o jis – pasitikrinti pilvo preso formą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pabandykit, gerbiamieji TV6 televizijos žiūrovai, treniruot savo presą, gražiai atrodyt prieš kameras ir dar pasakot apie [miestelio istoriją]... biškį bloga, žinok“, – sakė Edgaras.

REKLAMA
REKLAMA

Laura, stebėdama kolegą, negailėjo ironijos:

„Štai kaip atrodo žmogus maksimaliai mylintis save.“

O kai Edgaras paklausė, ar matosi kubeliai, ji atkirto:

„Vienas kubas matosi. Kubas kvadratu, Edgarai, nebent.“

Be juokelių apie „kubus“ ir sporto, vedėjai domėjosi ir Kulių pavadinimo kilme. Pasak Edgaro, yra dvi versijos – žemaitiškai „kūlis“ reiškia akmenį, o „kulis“ be ilgosios balsės – juodadarbį.

REKLAMA

„Čia kaip mes su tavim“, – šypsojosi jis.

Ką dar jie išvydo žavioje Žemaitijos gyvenvietėje, ką vietiniai papasakojo apie savo miestelį ir ar Edgarui pavyko „išspausti“ daugiau nei vieną kubą?

Visą laidą žiūrėkite straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje arba 20 val. per TV6!

Laidą „Turisto Lituano“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 20 val. per TV6 televiziją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Išgirdęs dzūkų tarmę Šeštokuose Edgaras liko be žado: „Nieko nesuprantu“ (tv3.lt koliažas)
Išgirdęs dzūkų tarmę Šeštokuose Edgaras liko be žado: „Nieko nesuprantu“ (34)
Užpalių turguje rado tai, ką sunku rasti parduotuvėse: kaina apstulbino (nuotr. stop kadras)
Užpalių turguje rado tai, ką sunku rasti parduotuvėse: kaina apstulbino (16)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų