TV3 Žinios. Ruošiasi atverti sieną su Baltarusija; Agnė Širinskienė prisijuokavo; Dalį Lietuvos nuklojo sniegas

Parlamentarė Agnė Širinskienė prisijuokavo. Teismas pripažino, kad ji klaidino visuomenę, prieš dvejus metus pareiškdama, kad Seime besilankęs ir kai kuriuos parlamentarus iškoneveikęs komikas Olegas Šurajevas yra buvusios premjerės Ingridos Šimonytės patarėjas. Ankstesnis teismas etikos sargų sprendimą, pripažinti A. Širinskienę pažeidusią tarnybinę etiką, buvo panaikinęs. Dabar A. Širinskienė teisybės ketina ieškoti Europos Žmogaus Teisių Teisme.
Šiaurės Lietuvos gyventojai šiąnakt filmavo ir paryčiais filmavo pirmąsias snaiges ir žiemos pasaką – kai kur sniego pridrėbė net iki 7 centimetrų. Tautiečiai sako sniego išsiilgę, o su pirmu sniegu vieno miesto gatvėse jau pasirodė ir Kalėdų Senelis.
Visas TV3 Žinias stebėkite tiesioginėje transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje.