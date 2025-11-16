Ramūnas lapkritį dar skina savo avietes: „Iki Kalėdų bus“

Beje, šiltnamio augintojas net nešildo.
Mažoji pagalbininkė Rūtelė tėčiui noriai padeda skinti avietes. Trimetė darbštuolė vis paskanaudama spėriai pildo savo indelį prisirpusių uogų. Užsiauginti uogų šaltuoju metu ūkininkas pabandė pernai. Tąkart šiltnamyje pasodino kelis krūmelius šeimos mėgstamų aviečių.
„Žiūriu, kad Nauji metai, dar uogų yra“, – pasakojo ūkininkas R. Valantinas.
Tad šiemet užsodino 4 arus šiltnamio.
„Pabandžiau, visai gerai sekasi, uogos auga, gražu“, – džiaugėsi ūkininkas.
Žada avietes skinti iki Kalėdų
Avietes išbandė ir ūkininką kalbinusi žurnalistė:
„Štai šakos svyra nuo prisirpusių aviečių. Uogos tikrai didelės, gražios. Paragausim. Labai skanios.“
Anot ūkininko, nuo vieno stiebo gali priskinti ir pusę kilogramo uogų. Negana to, nors jau ruduo persirito į antrą pusę, ūkininkas šiltnamio nė nešildo.
„Avietė nėra išranki, pliusas tas, kad ant jų nelyja, lauke tai viskas – lietus, vėjas ir derlių prarandi. O čia palaistai, sausas klimatas. Labai gražiai. Net ūgis iki 2 metrų su trupučiu“, – pasakojo ūkininkas.
Ir tai ne vienintelis darbštaus ūkininko iš Sidabravo eksperimentas šiemet – vasarą jis mėgavosi persikais. Juos taip pat augino šiltnamyje. Kitąmet ūkininkas žada plėsti ir persikų, ir aviečių plotus šiltnamiuose.
Šios avietės – vėlyvos. Jas iš vazonėlių ūkininkas pasodino birželio antroje pusėje. Skinti pradėjo rugsėjį. Šiuo metu yra vis dar sirpstančių uogų ir net žiedų. Tad šeimą ir ištikimuosius valgytojus ūkininkas žada lepinti iki vidužiemio.
„Iki Kalėdų bus“, – pažadėjo ūkininkas.
