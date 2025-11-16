„Nemuno aušros“ koalicijoje nebeliks? Malinauskas prognozuoja, kada laukti pokyčių

Iniciatyvinės grupės atstovai viešai vardija, kad jų tikslas – politika be melo. Nors paklausti, ar siekia iš politinės padangės pašalinti „Nemuno aušrą“, tai neigia.
Žada, kad „Nemuno aušros“ nebus
Vaida Aleknavičienė – naujoji kultūros ministrė, kuri buvo socialdemokratų mėtyta, pasiūlyta, patvirtinta, atšaukta, o vėliau vėl pasiūlyta V. Aleknavičienė atėjo į savo pirmąjį Vyriausybės posėdį kaip kultūros ministrė.
Už kultūrą du mėnesius sirgo ir protestuojantys kultūros sektoriaus atstovai. Reikalavo, kad socialdemokratai patrauktų Remigijų Žemaitaitį iš Kultūros ministerijos. Ir prabėgus dviem mėnesiams – jų reikalavimas įgyvendintas. Tačiau to jiems negana.
„Socdemai mums visą laiką melavo, ėjo keliais, kurie visiškai nesuderinami su politine logika. Jų lyderiai neturi jokios strategijos jokiam politiniam laukui ilgesniam. Ten išvis neaišku, kas priima sprendimus“, – teigė iniciatyvinės grupės narys Karolis Kaupinis.
Protestus organizuojantys kultūros atstovai laukia, kokią komandą suformuos V. Aleknavičienė. Ši kultūros atstovams žada, kad „Nemuno aušros“ ten nebus nė kvapo.
„Taip, galiu užtikrinti, kad dėl komandos viskas bus gerai“, – tikino kultūros ministrė V. Aleknavičienė.
Tik socdemų pažadais K. Kaupinis ir kartu su juo į sąjūdį susibūrę žmonės sako jau netikintys.
„Dėl to mes lauksime iki pat paskutinės dienos, kol suprasime, kad Kultūros ministerijoje nėra „Nemuno aušros“, – patikino K. Kaupinis.
Persekios Remigijų Žemaitaitį?
Vos kojas ministro kėdėje apšilti pradėjusi V. Aleknavičienė dar neturi pilnai suformuotos viceministrų ir patarėjų komandos. Bet savo pasvarstymais jau pasidalijo su Inga Ruginiene.
„Aš pristačiau keletą kandidatų, su kuriais aš galėčiau dirbti kartu. Bet kadangi kiekvienoje pozicijoje yra po keletą žmonių, tai nenorėčiau jų įvardinti“, – teigė kultūros ministrė.
I. Ruginienė tikisi, kad protestuotojai nurims, nes jų reikalavimus esą socdemai įgyvendino.
„Ryte pristačiau ministrę kolektyvui Kultūros ministerijos. Tikrai daugybę šypsenų matėme veide, tai reiškia, kad judame teisinga kryptimi“, – džiaugėsi premjerė.
Protestus organizuojantiems kultūros atstovams, panašu, jau rūpi ne tik V. Aleknavičienės komanda. Galima suprasti, kad kultūros sąjūdis virsta į R. Žemaitaičio politinį persekiojimą visur.
„Kultūros ministerija nėra liga. Jos užėmimas iš „Nemuno aušros“ pusės nėra liga, tai yra simptomas. Gerokai pasiligojusios mūsų politinės sistemos“, – tikino K. Kaupinis.
„Nenorėčiau, kad įsivyrautų protestų kultūra, bet norėčiau sutarti“, – teigė I. Ruginienė.
I. Ruginienė pastaruoju metu bando įsiteikti žiniasklaidai. Tačiau su protestuotojais bendros kalbos atrasti vis nepavyksta, kadangi nepasitikėjimą socdemais kaip partija esą susikūrė jie patys.
„Mes aiškiai matome, kad du kartus buvo bandoma prastumti R. Žemaitaičio kandidatą“, – sakė tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas.
Protestas prieš „Nemuno aušrą“ įvyks
K. Kaupinis sako stebintis, kaip esą „Nemuno aušra“ veržiasi į kitas ministerijas, bando socialdemokratų kantrybę, organizuoja privačius susitikimus su kitų šalių diplomatijos vadovais.
„Atvažiuoja pagrindinis Maskvos kontaktas Europoje į susitikimą, kuris, mūsų žiniomis, jau buvo derintas rugsėjo mėnesį. Nes dar rugsėjo mėnesį pradėjo ieškoti kultūros įstaigų Vilniuje, kur toks susitikimas bus. Kreipėsi į šitos jėgos vadovą „Mr. President“, tai gal mes turime naująjį jo ekscelenciją“, – svarstė K. Kaupinis.
„Manau, kad tas klausimas greičiausiai išsispręs taip, kad po biudžeto priėmimo socialdemokratai patys peržiūrės savo koalicijos partnerius, gali būti, kad grįš demokratai, kurie pakeis „Nemuno aušrą“, – svarstė S. Malinauskas.
Lapkričio pabaigoje žadėtas protestas prieš „Nemuno aušrą“ Kultūros ministerijoje vis tiek įvyks, tikina jo organizatorius. Į protestą organizatoriai pakvietė ir 14 kitų sričių atstovų. Į politiką nėrę kultūrininkai nepripažįsta, kad siekis yra pašalinti „Nemuno aušrą“ iš valdžios:
„Mūsų siekis yra sveika Lietuvos politinė padangė.“
Be vertybinių klausimų kultūrininkams rūpi ir finansai – vardija, jog per artimiausius trejus metus kultūrai trūks 56 milijonų eurų. Naujoji kultūros ministrė kultūrininkams pažadų nedalija, tačiau žada pasistengti.
„Kad aš už juos kovosiu, tai tikrai taip. Labai tikiu, labai tikiu“, – tikino V. Aleknavičienė.
„Kadangi žodžių socialdemokratai pasakė per daug melagingų, nuo šiol nebus tikima nė vienu jų žodžiu“, – patikino K. Kaupinis.
