  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujoji kultūros ministrė „Nemuno aušros“ buvimą koalicijoje laiko problema

2025-11-12 22:03 / šaltinis: BNS
2025-11-12 22:03

Naujoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako mananti, jog „Nemuno aušros" buvimas valdančiojoje daugumoje yra problema.

V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Naujoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako mananti, jog „Nemuno aušros“ buvimas valdančiojoje daugumoje yra problema.

„Manau, kad taip“, – trečiadienį LRT laidoje „Lietuva kalba“ sakė ministrė, paklausta, ar „Nemuno aušrą“ koalicijoje laiko problema.

Kiek anksčiau ji tikino šiuo klausimu norinti „likti neutrali“.

„Aš norėčiau gal likti neutrali, nes tai yra susieta su mano darbo pozicija. Tai, žinote, jeigu aš pasakysiu, kad norėčiau, kad jų („Nemuno aušros“ – BNS) nebūtų, sakys, „matote, kaip labai norėjo tos ministerijos“, – LRT laidai „Dienos tema“ teigė V. Aleknavičienė.

Kaip rašė BNS, V. Aleknavičienė, formuojant Ingos Ruginienės kabinetą, jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta iš pareigų. Vėl jos kandidatūra buvo pateikta socialdemokratų partijai susigrąžinus šią ministeriją.

Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.

Bet kokių „aušriečių“ atstovų darbui ministerijoje besipriešinanti kultūros bendruomenė trečiadienį vykusioje šeštoje Kultūros asamblėjoje nutarė, kad protestai turi tęstis, kol nėra aiškių garantijų dėl likusios politinės komandos sudėties.

Tiesa, V. Aleknavičienė yra patikinusi, jog jos pradėtoje formuoti komandoje nebus „nė vieno žmogaus iš „Nemuno aušros“.

Tomas Jakutis
Tomas Jakutis
2025-11-12 22:55
Landsberginė žiniasklaida kviečiasi po vieną socdemų politikus, pirmiausiai tuos kurie nepritarė koalicijai seime su Nemuno aušra (NA) ir bando išgauti iš jų neigiamus vertinimus partijai NA ir jos lyderiui Žemaitaičiui. Taip šiandien Panoramos vidury girdėjom kaip Pumprickaitė spaudė nająją Kultūros ministrę.
Landsberginės Šimonytės koalicijos kelis metus išmokomis šerta žiniasklaida ir kultūrininkai siekia, kad Nemuno aušra kuo dažniau būtų pavadinta prorusiška, antisemitine, prokremliška, antivalstybine ir pan. Taip landsbergistinės partijos neriasi iš kailio ir tikisi sustabdyti augantį šios partijos reitingą ir susigrąžinti rinkėjų palankumą sau. Bet neretai mąstantys rinkėjai pasigenda argumentų ir NA juodinimą laiko šmeižtu.
Paaiškinu sąvokos "landsbergistai" reikšmę: tai politikai ir kiti žmonės tikintys jog V. Landsbergis buvo Lietuvos prezidentu.
Atsakyti
Tomas Jakutis
Tomas Jakutis
2025-11-12 22:31
Prieš 10minučių šis straipsnis vadinosi: „Aleknavičienė nesiima vertinti, ar „Nemuno aušra“ yra didžiausia problema Lietuvai: norėčiau likti neutrali“
22:29 val. pavadinimas jau kitas: „Naujoji kultūros ministrė „Nemuno aušros“ buvimą koalicijoje laiko problema“.
Noriu portalą paklausti: ar keisite pavadinimą dar kartą?

Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
