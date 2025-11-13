Aleknavičienė žada susitikti su kultūrininkais: tikisi, kad pakeis nuomonę dėl mitingo

Ministrė ketvirtadienį paskelbtame interviu portalui „15min“ sakė labai besitikinti, kad su kultūrininkais pavyks susitikti kitą savaitę.
„Labai tikiuosi, kad kultūros bendruomenė po mūsų susitikimo pakeis savo nuomonę ir nebe norės eiti prie Vyriausybės ir išsakyti savo poziciją. Tikiuosi, kad galėsime tą poziciją aptarti kartu“, – teigė V. Aleknavičienė.
„Jeigu taip nutiktų, (kad nepavyktų susitarti), tai tikrai ateisiu ir mes bendrausime toliau“, – pridūrė ji.
Lapkričio 21 dieną Vilniuje organizuojamas finalinis Kultūros asamblėjos protesto mėnesio „Mes esame kultūra“ mitingas, prie kultūrininkų žada jungtis įvairių sektorių atstovai, tarp jų – medikai, sportininkai, pedagogai, jaunimas, žemės ūkio atstovai.
Šią savaitę Kultūros asamblėja nutarė tęsti protestus, kol nėra aiškių garantijų dėl likusios Kultūros ministerijos politinės komandos sudėties.
BNS rašė, kad minimi protestai kilo siekiant atriboti valdančiąją „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
