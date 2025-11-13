 
Lietuva > Aktualijos

Aleknavičienė žada susitikti su kultūrininkais: tikisi, kad pakeis nuomonę dėl mitingo

2025-11-13 08:35 / šaltinis: BNS
2025-11-13 08:35

Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, jog kitą savaitę ketina susitikti su protestuojančia kultūros bendruomene ir tikisi, kad ji pakeis nuomonę dėl planuojamo mitingo.

V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, jog kitą savaitę ketina susitikti su protestuojančia kultūros bendruomene ir tikisi, kad ji pakeis nuomonę dėl planuojamo mitingo.

5

Ministrė ketvirtadienį paskelbtame interviu portalui „15min“ sakė labai besitikinti, kad su kultūrininkais pavyks susitikti kitą savaitę.

„Labai tikiuosi, kad kultūros bendruomenė po mūsų susitikimo pakeis savo nuomonę ir nebe norės eiti prie Vyriausybės ir išsakyti savo poziciją. Tikiuosi, kad galėsime tą poziciją aptarti kartu“, – teigė V. Aleknavičienė.

„Jeigu taip nutiktų, (kad nepavyktų susitarti), tai tikrai ateisiu ir mes bendrausime toliau“, – pridūrė ji.

Lapkričio 21 dieną Vilniuje organizuojamas finalinis Kultūros asamblėjos protesto mėnesio „Mes esame kultūra“ mitingas, prie kultūrininkų žada jungtis įvairių sektorių atstovai, tarp jų – medikai, sportininkai, pedagogai, jaunimas, žemės ūkio atstovai.

Šią savaitę Kultūros asamblėja nutarė tęsti protestus, kol nėra aiškių garantijų dėl likusios Kultūros ministerijos politinės komandos sudėties.

BNS rašė, kad minimi protestai kilo siekiant atriboti valdančiąją „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.

gaila
gaila
2025-11-13 08:44
Vakar žiūrėjau laidą ir man jos taip gaila pasidarė-bobele,kam,kur tu ėjai,jau dabar suvargusi,perbalusi,negeba nei atsakyti ,nei atsispirti provokacijoms, kam reikėjo eiti,tuo labiau,kaip išmaldą gavo tą postą,juk kai nieko geriau nerado-matomai iš NA_tai ir ji jau tinka,neičiau iš savigarbos sau niekada.Silpna moterytė.
