  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Masteikaitė: nesame užtikrinti, kad „Nemuno aušros“ nebus Kultūros ministerijoje

2025-11-12 16:22 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 16:22

Nors antradienį Seime prisiekė naujoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė, protestuojantys kultūros atstovai teigia neketinantys nutraukti akcijų. Anot iniciatyvinės grupės narės Gintarės Masteikaitės, Kultūros asamblėja tampa platesniu pilietiniu judėjimu, o protestuojančios bendruomenės reikalavimai nėra išpildyti šimtu procentu, nes, kaip tikina ji, nėra aišku, ar Kultūros ministerijoje tikrai nebus „aušriečių“ atstovų.

V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Nors antradienį Seime prisiekė naujoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė, protestuojantys kultūros atstovai teigia neketinantys nutraukti akcijų. Anot iniciatyvinės grupės narės Gintarės Masteikaitės, Kultūros asamblėja tampa platesniu pilietiniu judėjimu, o protestuojančios bendruomenės reikalavimai nėra išpildyti šimtu procentu, nes, kaip tikina ji, nėra aišku, ar Kultūros ministerijoje tikrai nebus „aušriečių" atstovų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiame procese mes pastebėjome daugybę nerimą keliančių krypčių, kur link keliauja mūsų vykdančioji valdžia ir matome susilpnėjusią prezidento instituciją, mes matome įsigalėjusį melą, kurį nuolatos kartoja socialdemokratų partija, kuri nesilaiko žodžio. Mes matome koalicijos partnerių „Nemuno aušros“ ir Remigijaus Žemaitaičio vykdomą paralelinę užsienio politiką, keliamą grėsmę valstybės saugumui, reputacijai. Atsižvelgiant į visas šitas grėsmes, mes plečiame veikimo lauką, vienydami skirtingų sektorių tikslus ir vertybes ir kviečiame pakalbėti pagrindiniu klausimu „kokios valstybės mes norime?“, – po 6-osios trečiadienį įvykusios Kultūros asamblėjos Eltai sakė G. Masteikaitė.

„Mes kviečiame valdančiuosius įgyvendinti mūsų prašymą atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos šimtu procentu. Šiuo metu mes matome tik dalį suformuotos komandos ir kitos komandos dalies mes nežinome. Mes kol kas neturime jokių rašytinių garantijų, kad „Nemuno aušros“ atstovai niekaip nebus susiję su Kultūros ministerija“, – dėstė ji. 

Kaip skelbta, antradienį socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius dar kartą patikino, kad V. Aleknavičienės viceministrų ir patarėjų gretose asmenų, siejamų su „Nemuno aušra“, nebus.

Savo ruožtu pati politikė taip pat tikino į savo politinę komandą nežadanti kviesti „Nemuno aušros“ atstovų. 

Tuo metu, protestuojantys kultūrininkai teigia kol kas nežadantys sustoti. Lapkričio 21 d. organizuoja mitingą prie Seimo, Nepriklausomybės aikštėje. Po to, anot G. Masteikaitės, numatyti ir kiti renginiai. 

„Šį penktadienį vyks pirma asamblėja Šiauliuose, po mitingo vyks pirmoji asamblėja Kėdainiuose. Kuriasi asamblėja Klaipėdoje. Mūsų kolegos iš visos Lietuvos aktyvuojasi (…). Mūsų, kaip asamblėjos tikslai yra suformuoti keletui mėnesių į priekį. Mes pranešime artimiausiomis dienomis apie gruodžio mėnesio pradžioje vyksiančią tarptautinę konferenciją, kurios tikslas yra pasikalbėti su kitų pilietinių judėjimų atstovais“, – Eltai teigė meno prodiuserė. 

Trečiadienį premjerė Inga Ruginienė tikino, kad savo duotą pažadą dėl kultūros ministro ji išlaikė, paskirdama į šias pareigas bendrapartietę Vaidą Aleknavičienę. 

ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

Vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį. 

Į šias pareigas nuspręsta deleguoti socialdemokratę V. Aleknavičienę. 

