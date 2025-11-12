Aleknavičienė: kovosime už kuo geresnį biudžetą kultūrai

„Be abejo, kovosime už kuo geresnį biudžetą ir taip pat su komitetu bendrausime. Komitetas šiandien taip pat diskutavo ir biudžeto komitete įvairūs sprendimai buvo priiminėjami (...). Šiuo metu mano pagrindinė veikla yra visi susitikimai dėl biudžeto ir komandos formavimo“, – prieš Vyriausybės posėdį žurnalistams trečiadienį komentavo V. Aleknavičienė.
„Kad aš už juos kovosiu, kiek įmanoma – tikrai taip ir aš labai tikiu, labai tikiu“, – paklausta, ar galėtų kultūros bendruomenei pažadėti, kad pavyks atkovoti biudžete trūkstamas lėšas teigė V. Aleknavičienė.
„Vienur skamba vieni (trūkstami milijonai – ELTA), kitur kiti. Be abejo, galutinė suma, turbūt, yra dar kitokia. Pažadu, kad mes kovosime iki galo“, – dėstė ji.
Kaip skelbta, trečiadienį premjerė Inga Ruginienė susitiko su šalies kultūros sektoriaus asociacijų vadovais. Šie pareiškė, kad padėtis dėl kultūros biudžeto – kritinė ir vien kitąmet kultūros sektoriaus veiklai planuojama skirti 14,5 mln. eurų mažiau nei šiemet.
ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje jis turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.
