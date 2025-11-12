 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aleknavičienė: kovosime už kuo geresnį biudžetą kultūrai

2025-11-12 13:32 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 13:32

Kultūros sektoriaus asociacijų vadovams pareiškus, kad per artimiausius trejus metus valstybės biudžete šiai sričiai trūks 56 mln. eurų, kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako bandysianti kovoti dėl kuo geresnio finansavimo.

V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

1

„Be abejo, kovosime už kuo geresnį biudžetą ir taip pat su komitetu bendrausime. Komitetas šiandien taip pat diskutavo ir biudžeto komitete įvairūs sprendimai buvo priiminėjami (...). Šiuo metu mano pagrindinė veikla yra visi susitikimai dėl biudžeto ir komandos formavimo“, – prieš Vyriausybės posėdį žurnalistams trečiadienį komentavo V. Aleknavičienė. 

„Kad aš už juos kovosiu, kiek įmanoma – tikrai taip ir aš labai tikiu, labai tikiu“, – paklausta, ar galėtų kultūros bendruomenei pažadėti, kad pavyks atkovoti biudžete trūkstamas lėšas teigė V. Aleknavičienė. 

„Vienur skamba vieni (trūkstami milijonai – ELTA), kitur kiti. Be abejo, galutinė suma, turbūt, yra dar kitokia. Pažadu, kad mes kovosime iki galo“, – dėstė ji. 

Kaip skelbta, trečiadienį premjerė Inga Ruginienė susitiko su šalies kultūros sektoriaus asociacijų vadovais. Šie pareiškė, kad padėtis dėl kultūros biudžeto – kritinė ir vien kitąmet kultūros sektoriaus veiklai planuojama skirti 14,5 mln. eurų mažiau nei šiemet.

ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje jis turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

