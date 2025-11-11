 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seime prisiekė naujieji ministrai Aleknavičienė ir Kaunas

2025-11-11 10:09 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 10:09

Antradienį Seime prisiekė paskirtoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė bei Krašto apsaugos ministerijai (KAM) vadovauti pradėsiantis Robertas Kaunas.

Vaidos Aleknavičienė

Antradienį Seime prisiekė paskirtoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė bei Krašto apsaugos ministerijai (KAM) vadovauti pradėsiantis Robertas Kaunas.

0

Dekretą dėl abiejų socialdemokratų kandidatų į ministrus prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė pirmadienį.

Šalies vadovas su R. Kaunu praėjusią savaitę buvo susitikęs porą kartų. Po penktadienį įvykusio antrojo susitikimo socialdemokratas tikino iš šalies vadovo išgirdęs pažadą, kad sprendimas dėl jo kandidatūros bus priimtas labai greitai.

Vėliau antradienį vyks ir oficiali krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija KAM, kur anksčiau šiai institucijai vadovavusi Dovilė Šakalienė perduos R. Kaunui ministerijos vėliavą ir įteiks valdžios regaliją – skeptrą.

V. Aleknavičienės kandidatūra į Kultūros ministerijos vadovo postą paaiškėjo tik praėjusį penktadienį, socialdemokratų valdybai nutarus pateikti bendrapartietės pavardę. Su politike prezidentas susitiko pirmadienį.

ELTA primena, kad KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi D. Šakalienė. Iki šiol KAM vadovo pareigas laikinai ėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Tuo metu V. Aleknavičienė jau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų. Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius – jo vietą laikinai užėmė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

